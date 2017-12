Rescatan 12 cachorros a 8 metros de la entrada de un desagüe

"Se escuchaban ladridos, pero no se veía nada. Sin embargo, la señal era clara: había cachorros cerca y necesitaban ayuda". Pedro, un vecino de Chiva, relata de esta forma cómo, el pasado sábado 23 de diciembre por la tarde fue siguiendo el sonido de los ladridos hasta dar con agujero en la tierra, donde estaban los animales. Sin embargo, le fue imposible acceder hasta ellos.

En el rescate de los 11 cachorros participaron agentes de la Policía Local de Chiva, el servicio de bomberos y la protectora El Corralet ya que los animales "se encontraban en el desagüe de la canalización del polígono de Chiva a 8 metros de la entrada del túnel". Los agentes que intervinieron en el rescate no lo tuvieron fácil pero consiguieron poner a salvo a los animales, que se encuentran en las instalaciones de El Corralet a la espera de adopción.

Y es que el acceso al desagüe fue "complicado", según relatan fuentes de la Policía Local de Chiva ya que "había mucho monte bajo e incluso algún árbol caído y tuvimos que limpiar la zona para poder meternos a rescatar a los animales porque era imposible entrar entre tanto matorral".

"Creemos que la madre se metió allí a parir porque era un sitio de difícil acceso y se sintió segura porque, además, se resguardaba de las inclemencias del tiempo. Es la única explicación posible. Pero algo le pasó a la madre porque no es normal que abandone a sus cachorros. No sabemos determinar la raza. Son mestizos y serán de tamaño mediano o grande", afirman desde el centro de recogida de animales.

Pedro, el dueño del restaurante ubicado en el polígono, y que dio el aviso para el rescate, decidió quedarse, en el mismo momento, con dos de los cachorros. "Cuando los encontré estaba paseando a mi perro. Tengo animales y me gustan. Por eso insistí hasta que localicé los ladridos porque los escuchaba? pero no los veía. Me dio lástima porque son muy pequeños y necesitan un hogar. Así que me quedé dos", explica el hostelero.

Así, diez cachorros de menos de un mes esperan un hogar tras haber sobrevivido escondidos, no se sabe bien cuánto tiempo, en un agujero a 8 metros de entrada en el polígono de Chiva.

El centro de adopción El Corralet se encuentra ubicado en el Cami de Sant Gregori S/N (Rio Servol Frente a Depuradora) Vinaros, en Castelló. El teléfono de contacto para interesarse por estos u otros animales en adopción es 609 76 39 08.