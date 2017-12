Condenado a seis años de prisión un profesor por abusos sexuales a tres niños

Fueron las sospechas de una madre lo que la puso sobre la pista de los abusos a los que pudo ser sometido su hijo de 11 años. Una fotografía enviada por el profesor condenado y donde se veía la arena de una playa de la capital tinerfeña de color negra (Las Gaviotas), en lugar de Las Teresitas, donde manifestó que se había llevado a los niños, fue lo que acabó por delatarle.

De esta manera el Juzgado de lo Penal nº 6 de Santa Cruz de Tenerife condenó a F. J. C. S., de 36 años, profesor de un centro religioso sito en la capital tinerfeña a dos años y un día de prisión por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales, así como a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente en cualquier centro educativo, en el que se impartan enseñanzas regladas o no durante el tiempo de la condena, tal y como recoge la sentencia que obra en poder de la opinión de tenerife.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a cada menor en la cantidad de 500 euros por los daños morales.

Por último, el tribunal acordó imponer la pena de prohibición de aproximarse el acusado a cada menor, a una distancia no inferior a 300 metros de su persona, lugar de estudios, de su domicilio, o de cualquier otro lugar que frecuenten, así como a la pena de prohibición de comunicar con ellos por cualquier medio, por tiempo de cuatro años. Además, por estos hechos fue despedido del centro donde impartía clases.

El acusado podía interponer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los padres afectados confiaron su representación legal al despacho de abogados Cuesta&Hernández y fue el letrado Borja Cuesta Domínguez el que planteó la denuncia que ahora ha acabado con el docente de Matemáticas condenado.

Los hechos fueron denunciados por los padres afectados el 14 de noviembre de 2014, tras tener conocimiento de que en agosto, F. J. C. S., pidió autorización a los progenitores de los menores para llevarles a la Playa de Las Teresitas. Sin embargo, el acusado los llevó a la Playa de las Gaviotas y, tal y como recoge la sentencia "guiado por el ánimo libidinoso y prevaliéndose de la confianza que los menores le profesaban por su condición de profesor, les invitó a quitarse los bañadores, diciéndoles que estar desnudo era normal y que no tenían que preocuparse por él, insistiendo en ello pese a la negativa de los menores. Asimismo, les preguntó lascivamente "si se hacían pajas", explicándoles a continuación cómo se hacían, haciendo movimientos y gestos con los dedos". Los niños manifestaron sentirse incómodos por la conversación porque eran pequeños. Sin embargo, el acusado continuó en su actitud obscena diciéndoles que miraran a una pareja que estaba cerca de ellos besándose, manifestando ¡cómo se están poniendo! El acusado se bañó en el mar desnudo junto a los niños y le quitó el bañador a uno de ellos, contra su voluntad, intentándolo respecto a un segundo. La valoración practicada en el transcurso de la vista permitió al juzgador comprobar que los relatos de los menores eran coherentes propios de su edad, sin incurrir en contradicciones, sin que pudieran inventar un relato tan extenso y rico en detalles, sobre aspectos tan concretos y específicos, sin que pudiera apercibirse de que estén faltando a la verdad. Además, para ganarse la confianza de los niños jugaba a la play station con ellos en su domicilio. Estas acusaciones fueron corroboradas por la directora del colegio que manifestó que "al acceder a una tutoría con aula propia empezó a notar que se tomaba ciertas confianzas que no eran apropiadas como dar clases particulares, invitar a los alumnos a ver al gato, dejarse tocar de manera familiar, al tiempo que le advirtió muchas veces de que no podía ser amigo de los alumnos". Fue durante este acto cuando los padres supieron que F. J. C. S., había sido condenado por posesión de pornografía infantil el 23 de abril de 2008, según atestado 18.051 de la Policía Nacional. Este profesor se conformó con una pena de un año de prisión. La sentencia fue confirmada el 21 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife.