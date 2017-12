Vuelven a robar en un comercio del casco lagunero con una tapa de alcantarilla

Nuevo robo en un comercio del casco de San Cristóbal de La Laguna. Esta vez ha sido la tienda Pilar Vidal, en la calle Núñez de la Peña la que ha sufrido los hechos, que tuvieron lugar este mismo lunes 18 de diciembre a las 06:30 horas. Robaron la recaudación que había en la caja, un ordenador y destrozaron productos de la tienda al entrar y salir. Se trata del noveno robo que sufren los comerciantes laguneros en los últimos meses.

El 'modus operandi' de los delincuentes de esta oleada de hurtos en la Ciudad de los Adelantados consiste en reventar una alcantarilla de la calle y, con la tapa, romper el cristal de la tienda. Hace apenas un mes que la zapatería Víctor Núñez, a apenas unos metros de distancia de Pilar Vidal, en la Calle Herradores, sufrió un robo de las mismas características. Los comerciantes están hartos de estos robos y se sienten inseguros.

Ana Fernández, la propietaria del establecimiento lagunero Pilar Vidal, explica a La Opinión de Tenerife que "los comerciantes de La Laguna nos sentimos indefensos". Según le han comentado fuentes policiales a la empresaria, parece ser que se trata del mismo individuo que robó en Víctor Núñez.

En el caso del robo en Pilar Vidal la alarma y la cámara de vigilancia funcionaron pero no sirvió para nada porque el ladrón escondió su rostro para no ser identificado. Además, la tienda ha perdido la mañana con los diversos procesos que la policía científica ha llevado a cabo. "Hemos tenido que explicar a nuestros clientes lo que estaba pasando y que no podíamos atenderles", cuenta la empresaria. En esta tarde de lunes llegará la cristalera para reemplazar la que destrozaron con la tapa de alcantarilla. "Nuestro cristal es muy duro, casi blindado, así que habrá tenido que costarle romperla", cuenta Fernández.