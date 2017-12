Doce horas agarrados a su barco hundido: el milagroso rescate de dos pescadores

Hay dos familias asturianas a las que se les ha adelantado la Navidad gracias a un "milagro" únicamente posible en estas fechas. Sólo así se puede entender cómo Miguel García Alonso y Felipe Menéndez Pérez, de 46 y 48 años, aguantaron casi doce horas agarrados a la proa de su embarcación de recreo hundida en alta mar, tres millas al norte del Cabo Peñas, hasta que fueron rescatados, con vida, a primera hora de la mañana de este viernes.

"Es milagroso", confirman los responsables del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón que finalmente los pusieron a salvo alrededor de las seis de la mañana. "El mar no estaba mal, pero encontrar a dos personas en el agua y de noche es cuestión de suerte. Son gente fuerte, otros no hubieran aguantado tantas horas". Y es que, aunque la temperatura del agua no era excesivamente baja, alrededor de 14 grados, "la pérdida calorífica en el agua es exponencial", explican los expertos, con lo que "hay que estar muy bien física y mentalmente. Las ganas de vivir que tenían, eso los mantuvo a flote". Y tanto Menéndez como García demostraron que las tenían, espoleados por los sonidos que les llegaban del operativo de búsqueda.

