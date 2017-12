La avería de varios semáforos en Santa Cruz provoca el caos en el tráfico

La avería de varios semáforos en Santa Cruz de Tenerife, unido a las lluvias caídas este sábado 2 de diciembre han provocado un pequeó caos de tráfico con algunas retenciones en las vías afectadas por el percance en los discos.



Los semáforos se encuentran situados en la calle Áurea Díaz Flores con Álvaro Rodríguez López; San Sebastián con Bravo Murillo; y José Hernández Alfonso con Avenida Buenos Aires.



A pesar de que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife advirtió del traslado de técnicos a las zonas afectadas en torno a las 12:30 horas del mediodía, éstos no comenzaron a arreglarse hasta las 18:00 horas.





PRECAUCIÓN: Detectada avería en semáforos de c/ Áurea Díaz Flores con Álvaro Rodríguez López; C/ San Sebastián con c/ Bravo Murillo; y c/ José Hernández Alfonso con Avda Buenos Aires. Técnicos desplazados al lugar.