Exhibidos ante el tribunal los vídeos de la violación grupal de Pamplona

Los vídeos que grabaron los acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines han sido exhibidos este martes en la séptima sesión de la vista oral del juicio por estos hechos, en la que además han estado declarando durante casi tres horas los policías forales que interpretaron las imágenes.

La representación letrada de tres de los acusados considera que los vídeos que se han mostrado este martes en la vista oral del juicio "acreditan" que no hubo violación, sino que había "consentimiento" en los hechos.

En opinión de esta defensa, los vídeos son "clarificadores" porque considera que "no hay fuerza y no hay intimidación", y "encaja más en la versión" que dan los acusados. "La conducta de ella no acredita ni que sea violación ni lo contrario. A día de hoy ninguna de las pruebas ha acreditado violación", ha manifestado un representante de esta defensa a los periodistas en el Palacio de Justicia.

Agustín Martínesz, abogado de tres de los acusados, atiende a los medios. EFE

La acusación: los vídeos "son repugnantes"



La interpretación de esta defensa contrasta con la del abogado de la acusación particular, Carlos Bacaicoa, que ha manifestado que los vídeos son "repugnantes".

Es la primera vez que se han mostrado los vídeos en la sala. La práctica de esta prueba ha sido más larga que el tiempo que se ha ido dedicando en las anteriores sesiones a otras pruebas y declaraciones de policías y testigos.

La sesión ha comenzado sobre las diez de la mañana y ha finalizado sobre la una, cuando se ha hecho un receso. Durante esas tres horas, además de la exhibición de los vídeos, han estado declarando los dos policías forales que realizaron un informe en el que interpretaban las imágenes.

Se han exhibido seis vídeos en esta primera parte de la sesión y quedan pendientes de ver un último vídeo y dos imágenes, que está previsto que se muestren esta misma jornada.