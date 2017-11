Alertan de un nuevo timo a través de WhatsApp

Continúan los timos por WhatsApp. En esta ocasión son los Mossos de Escuadra los que alertan a través de su cuenta de twitter sobre la estafa que está circulando a través de la aplicación de mensajería.



Según explican en su tweet, el mensaje que está circulando ofrece como regalo un cofre de maquillaje de una conocida marca. El requisito es, como habitualmente, visitar un enlace.





? Circula aquest missatge per #WhatsApp en què et regalen un cofre de maquillatge. No piquis i no segueixis l'enllaç, podria ser un virus o #malware pic.twitter.com/2b99uSMjNA