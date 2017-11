Hallada la menor de 15 años desaparecida en Gran Canaria

Luisa María Vera Marulanda, la menor de 15 años, que se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles, ha sido encontrada esta tarde en Telde, como informaron fuentes familiares. La adolescente se encuentra en buen estado de salud.

La familia había denunciado que antes de ayer la menor salió de la casa de sus abuelos en el barrio de Copherfam para llevar unos libros a la biblioteca. "Y ya no apareció más", indicó su madre Alba Marulanda. "El teléfono está desconectado desde las ocho de la tarde de aquel día, no aparece más conectado y no recibe mensajes ni nada", agrega.

Aquel día, la adolescente llevaba una camiseta negra con cuadrados negros y rojo, pantalón vaquero y gorra negra. La familia recalcó además que tiene un lunar en la frente que puede ayudar a localizarla. Asimismo, su progenitora indicó que piensan que podría estar con un chico de Telde que conoció recientemente en un festival de manga celebrado en la capital grancanaria.

Finalmente, esta tarde, la progenitora ha sido informada de que su hija se encuentra en la Ciudad de los Faycanes en buen estado de salud.

Por otro lado, aún permanece desaparecida Irene Ramos, de 17 años, cuya desaparición ha denunciado su madre. La chica es vecina del barrio capitalino de Pedro Hidalgo, y abandonó la vivienda familiar el pasado 7 de noviembre junto a un hombre y desde entonces no conocen nada sobre su paradero.

La mujer asegura que la menor, de 1,50 metros de altura, vestía chaqueta negra, chandal beis y playeras azules. Durante los últimos nueve días ha intentado ponerse en contacto con ella, pero la menor tiene su teléfono móvil apagado, como ha asegurado Araceli Cruz.

Su familia solicita a toda aquella persona que tenga conocimiento sobre la situación de la menor, que se ponga en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.