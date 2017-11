Revientan con una tapa de alcantarillado una tienda de La Laguna y roban la caja

Una tapa de alcantarillado empleada como arma arrojadiza sirvió en la mañana de ayer para que dos delincuentes reventasen la cristalera de la tienda de calzados Víctor Núñez, en la céntrica calle Herradores 74, de La Laguna y conseguir un botín de 500 euros y un décimo del sorteo de Navidad que la propietaria del establecimiento había adquirido en Granada y que había regalado a las empleadas.

Fue precisamente la propietaria de la tienda Carmen Núñez, la persona que confirmó los hechos a la opinión de tenerife. "Arreglamos la tienda para la Noche en Blanco, por eso teníamos una bicicleta en el escaparate. Los delincuentes, al menos dos, lanzaron una tapa de alcantarilla contra el cristal blindado que fracturaron y por el agujero entró uno. Este individuo, que llevaba una sudadera se llevó 500 euros que había en la caja registradora y un boleto de la Lotería Nacional. Todo quedó grabado por las cámaras del establecimiento".

Carmen Núñez agregó que "este es el octavo robo que sufre una tienda del centro de La Laguna en poco tiempo. Antes sufrió un robo una tienda de Paddel en la calle San Juan recién abierta. Días pasados robaron en la tienda Guess. El dueño se percató y salió tras el ladrón, un joven que sustrajo un bolso. La tienda Corps también fue objeto de la visita de los delincuentes y el último negocio del que tengo constancia es la cafetería Boho, donde sustrajeron el bote delante de las camareras". La dueña de la tienda asaltada manifestó su malestar y el de otros comerciantes con el área de Seguridad del Ayuntamiento de La laguna con los que se reunirán la próxima semana. "Se aproximan fechas en las que se mueve más dinero y esperamos tener una buena campaña navideña por lo que queremos más vigilancia. Esto que está ocurriendo es preocupante. En el centro ya no viven vecinos, solo hay negocios. No hay tiendas de alimentación, lo que indica que en la zona no hay vecinos, solo la parte baja de las casas donde están los comercios. Eso hace que las calles queden desiertas a una determinada hora lo que facilita la labor de la delincuencia. Para evitar esto necesitamos el apoyo de las instituciones. Una respuesta sólida y contundente, ya que si no la ciudad Patrimonio de la Humanidad será un cadáver. Pedimos un poco de celo por parte de las autoridades. La iluminación es bastante deficiente, el cambio de las lámparas fernandinas por las de leds ahorrarán, pero no iluminan como las otras. Por eso pedimos un refuerzo policial, sobre todo después del cierre".