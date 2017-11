Las familias de los desaparecidos en la provincia piden que siga la búsqueda

Las familias de los desaparecidos en las islas de Tenerife y La Palma piden que su búsqueda no decaiga a pesar del tiempo transcurrido, que en el caso del vecino de Adeje Carmelo Antonio Díaz Pezcoso, hizo ayer un año, sin que haya ninguna pista que pueda conducir a su localización. Todas las acciones emprendidas para encontrar a Carmelo Díaz han resultado infructuosas.

Desde el Ayuntamiento de Adeje, se recuerda que a pesar del tiempo transcurrido, la colaboración ciudadana es fundamental en estos casos y que las vías para ofrecer algún tipo de información que ayude a la localización de Carmelo Díaz son avisar inmediatamente llamando al 112 o a la Central de la Policía Local de Adeje (922 71 65 08).

El operativo se puso en marcha hace justo un año, en el momento del aviso por parte de la esposa, y en él participaron en su primera fase, la Policía Local de Adeje, Protección Civil, Policía Nacional, Bomberos Voluntarios de Adeje, personal municipal y voluntariado que rastrearon toda la zona en varias ocasiones, revisando barrancos y lugares de difícil acceso, dirigiendo la búsqueda en círculos concéntricos hasta abarcar todo el municipio. Asimismo, se colocaron carteles en varios idiomas en todo el municipio, paradas de guaguas, taxis, etc. y se realizaron llamamientos a través de las redes sociales y medios de comunicación en los que se solicitaba la colaboración ciudadana para la localización del vecino desaparecido. A los pocos días, el operativo de búsqueda pasó a la segunda fase ampliándose a nivel insular e incorporándose miembros del Grupo de Emergencias y Salvamento de Gobierno de Canarias (GES), Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), Cruz Roja y la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ninguna de las líneas de investigación tuvieron éxito y a día de hoy se sigue sin pistas. Carmelo Díaz Pezcoso fue visto por última vez caminando en la zona de Las Torres de Adeje en dirección al centro del pueblo después de realizar unas compras en un centro comercial cercano. Este vecino de Adeje llevaba en el momento de la desaparición, gafas con cristales amarillos. Carmelo Díaz padece diabetes, además de una enfermedad degenerativa y tiene dificultades de visión por lo que podría encontrarse desorientado.

El otro vecino de Tenerife, Remigio Manuel Díaz de 65 años lleva desaparecido de su domicilio en La Cuesta, La Laguna, casi diez meses, sin que sus familiares tengan constancia de donde pudiera hallarse y el tiempo comienza a correr en su contra. Fue un operario municipal el que afirmó verlo mientras caminaba por la zona de Mesa Mota dos días después de su desaparición. Este camino conduce hasta el municipio de Tegueste. Además, se batió la zona de El Púlpito. La búsqueda se suspendió al ocaso sin que del mismo se obtuviese ningún indicio acerca del paradero de este hombre. Remigio Manuel Díaz padece Alzheimer, mide 1,80 metros de estatura, es de tez blanca, presenta calvicie total y tiene una berruga en la cabeza.

Tres ausencias en la Isla Bonita

En la isla de La Palma tres personas siguen sin aparecer. Pedro Pérez Martín, de 46 años desapareció en marzo en la zona de La Punta, en el municipio palmero de Tijarafe.

Yamilet Pérez Armas, es una de las dos hijas de Pedro Pérez, un vecino de Tijarafe que desde el pasado 31 de marzo no se tienen noticias suyas.

"Yo pienso a que mi padre alguien le pudo hacer algo o bien se asustó con alguna persona y huyó. Él nunca había hecho una cosa así, por eso a la familia nos extraña este comportamiento. Además, necesita medicación ya que tomaba pastillas para la depresión", narró a este diario su hija pequeña.

Pedro Pérez estaba separado y trabajaba como palista, de autónomo. Su furgoneta fue localizada en la Punta de Tijarafe con todas su documentación y el teléfono móvil. "La Guardia Civil nos dijo que estaba esperando la llegada de los datos de las últimas llamadas efectuadas y los movimientos de sus tarjetas. Yo lo único que pido encarecidamente es que la búsqueda de mi padre no caiga en el olvido. Todas las noches me levanto sobresaltada y me pongo a darle vueltas a qué pudo sucederle. Esta angustia solo la mitiga el trabajo cuando tengo la cabeza ocupada", contó a la opinión de tenerife días después de la desaparición.

Kataysa Socas Quintana, esposa del primo hermano de Alejandro Pérez Martín, el otro desaparecido en aquella isla y que fue visto por última vez el 11 de mayo en Los Llanos de Aridane, contó a este diario que "el coche, un Opel Corsa de color blanco, un modelo viejo fue localizado por la Guardia Civil en Los Palacios, municipio de Tazacorte. A mí me llamó la madre de Alejandro para decírmelo. Los familiares estuvimos hasta bien entrada la noche buscando con linternas entre las fincas de plátanos del lugar, pero sin resultado positivo. El vehículo fue trasladado por la Guardia Civil al cuartel de Los Llanos de Aridane. El primo de Alejandro vio que no había ni gafas, ni documentación en su interior, por lo que especulamos que alguien llevó el turismo hasta el lugar y lo dejó allí con la intención de despistar. Alejandro estaba separado y tiene un niño de cinco años y nunca haría una cosa así. Es más, sus padres también están separados y cuando se quedaba en caso de su padre o de su madre llamaba bien a uno u a otro", contó Katy, en su momento a este medio que agregó "nosotros no podemos poner la mano en el fuego, pero lo conocemos muy bien y nos cuesta creer que pudiera estar en ambientes extraños. La familia solo quiere que la Guardia Civil no abandone las tareas de búsqueda y de con su paradero", sentenció.

El caso del británico Anthony John Dalton, desaparecido en Garafía, parece ser el caso más claro puesto que dejó una nota manifestando su voluntad de desaparecer de forma voluntaria, textualmente apuntó "que no lo buscaran que no lo iban a encontrar". En la misiva hablaba de una cueva y a pesar de que tanto la Policía Local de Garafía como la Guardia Civil y miembros de Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) llevaron a cabo una intensa batida no dieron con su paradero. Sus amigos manifestaron que se había quedado sin dinero y al parecer no tenía un seguro médico, lo que lleva a pensar a los investigadores que podría tener una enfermedad.