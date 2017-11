La familia de Yéremi Vargas recurrirá el sobreseimiento de la causa contra Antonio Ojeda

La familia de Yéremi Vargas recurrirá el archivo de la causa abierta contra Antonio Ortega, el principal sospechoso de la desaparición del niño hace diez años en la localidad grancanaria de Vecindario, según informó ayer la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós. En declaraciones a los periodistas, Roldós ha expresado su "respeto absoluto a la Justicia", al tiempo que ha dicho que hay que ponerse en lugar de su familia, la madre y el abuelo de Yéremi, que llevan diez años con un "sufrimiento tremendo", y cuyo dolor "hay que respetar".

Con respecto a la investigación de la Guardia Civil que condujo a la sospecha de Antonio Ortega, ha indicado que estos trabajos se llevan a cabo por orden judicial y que es el Instituto armado el que debe dar cuenta a la Justicia.

Roldós, no obstante, ha remarcado que "siempre he sido muy respetuosa con la labor de la Guardia Civil y de la Justicia". La delegada del Gobierno ha agregado que "a todos los canarios nos duele el caso Yéremi", porque es una familia que lleva diez años esperando a que se resuelva esta desaparición.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Antonio Ortega, al "no existir ningún indicio" de su participación "ni de ninguna otra persona. El auto del juez fue bastante demoledor con el trabajo de la Benemérita ya que el magistrado considera que los indicios recopilados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su investigación contra Ojeda, que en estos momentos se encuentra preso en el centro penitenciario de Juan Grande por otra causa, no resultan suficientes para continuar adelante, ya que son "valoraciones subjetivas" de los agentes que se encargaron de llevar a cabo las pesquisas que no han podido ser corroboradas durante la fase de instrucción del caso.