Nunca se perdió la esperanza

Sus familiares más próximos y amigos de carreras nunca perdieron la esperanza de hallar a Víctor Teni. A pesar de que habían pasado casi cuatro años, la gente sabía que el cuerpo tenía que estar en las laderas del Teide. De ahí no podía haber salido. Se lamentan los dos guardias civiles que durante todo este tiempo han participado en la búsqueda en la mala suerte en no dar antes con el cuerpo de Víctor Teni y, sobre todo, en poder recuperarlo con vida. A medida que pasaba el tiempo la esperanza se desvanecía y ahora que su cuerpo fue localizado, sus deudos podrán descansar en paz. Resultaba emocionante anoche ver como todos los compañeros de competición, de carreras, de entrenamiento con los que departió los mejores momentos de su vida, no quisieron dejar de darles su último adiós.