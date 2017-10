"Ya advertimos al Ayuntamiento de Santa Cruz que podía haber un muerto y ahí está"

"Ya lo advertimos en junio al Ayuntamiento de Santa Cruz de que podía ocurrir una desgracia y, al final, hay un muerto sobre la mesa". Quien así se expresa es uno de los propietarios de un negocio de restauración que acudió a la opinión en busca de ayuda para poner solución al grave problema que representan los indigentes y gorrillas que pululan por la calle General Gutiérrez de la capital tinerfeña y que provocó el fallecimiento de uno de ellos a manos de otro. "Además, el fallecido no parecía ser mala persona, lo único que tenía era problemas de alcoholismo". Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado viernes cuando dos gorrillas se enzarzaron en una disputa territorial, primero verbal y luego violenta,. Son O. J. G. E., de 33 años, y G. J. L. A., de 50 años. Este último cayó y se golpeó la cabeza con la acera, por lo que falleció el lunes tras permanecer en coma. Al detenido le constan varios antecedentes policiales, tres de ellos por robos con violencia, y dos más por quebrantamiento de una orden judicial y amenazas. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que lleva el peso de las diligencias continuaba ayer con la ampliación de las diligencias y puesta a disposición judicial del presunto autor del homicidio, que fue enviado a prisión.

"Los más afectados por esta situación somos los comerciantes de la zona, dado la imagen que genera todo este tipo de situaciones violentas. Aun nos queda otro más, un hombre natural de Marruecos, que es todavía más violento que O. J. G. E. Esperemos que en el caso de este individuo no tengamos que volver a poner encima de la mesa otro cadáver", señaló uno de los comerciantes, quien agregó: "Hoy estuve a punto de ir al médico por los nervios que cogí al enterarme de la noticia de la muerte de este chico".

Uno de los afectados por estos actos violentos relató en una entrevista en junio pasado: "Ninguna administración hace nada al respecto y mientras tanto yo me estoy quedando sin clientes. Hasta que no haya sangre y una desgracia, y eso es precisamente lo que queremos evitar, parece que este problema no va a tener solución". Lo cierto es que la zona se presta para ejercer como gorrillas puesto que en esa calle confluyen varios comercios de ciudadanos indios, dos entidades bancarias, Correos y numerosas cafeterías y restaurantes, lo que resulta propicio para los indigentes que se mueven por el lugar como una fuente segura de ingresos.