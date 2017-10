Comerciantes del Mercado de Tacoronte denuncia el robo que sufren por cuarta vez

Los comerciantes del Mercado Municipal de Tacoronte, están que trinan. Por cuarta vez en menos de 45 días, los amigos de lo ajeno asaltaron varios negocios, tal y como confirmaron los afectados a la opinión de tenerife.

Uno de los establecimientos reventados fue la agencia de viajes Canarias Tickets. Su dueño relató que "mi servicio de seguridad privada me alertó a la 01:15 horas de que alguien había entrado. Este es el cuarto robo que sufro, en tres de ellos consiguieron su objetivo, el dinero. La verdad es que la cantidad es escasa puesto que solo dejo el cambio. En esta ocasión fueron unos 79 euros y en las anteriores, 80 y 89. Pero es el daño que ocasionan. A mi me forzaron la puerta. Al parecer, en esta ocasión tampoco saltó la alarma del Mercado, que es municipal".

Otra de las afectadas fue la dueña del comercio Vadener, Samara Galán, quien añadió " a mi me forzaron la puerta pero no se llevaron nada, ya que estamos tan escarmentados que no dejamos nada de valor dentro. Yo descubrí el robo a las 08:00 horas, pero esta es, al menos la sexta vez que entran".

Los afectados interpusieron la correspondiente denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Tacoronte. Se da la circunstancia de que el Mercado Municipal está muy próximo al Ayuntamiento.

La opinión generalizada de los casi veinte puestos que hay en el local fue de desánimo ante la oleada de robos, que de manera impune les está afectando.