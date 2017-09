Una pareja de ´okupas´ entra en una vivienda en El Cardonal y la desvalija

Una pareja de 'okupas' profesionales según las víctimas accedió el pasado miércoles a una vivienda en el barrio de El Cardonal, en La Laguna, tras romper el bombín, tal y como comentaron sus propietarios a la opinión de tenerife.

"Mi mujer se dirigió al domicilio y cuando metió la llave, esta no giraba. Poco después se presentó el tío con otra llave y tampoco pudo acceder. Ante ello, decidimos llamar a un cerrajero y poder entrar. Entonces pudimos comprobar la dimensión del problema. En el suelo había colillas y hasta porros. Alguien había entrado, pero nunca sospechamos que fuesen 'okupas', narró el propietario a este medio. Los dueños tras arreglar la cerradura se marcharon . Pero sin embargo, cual sería su sorpresa que el jueves cuando quisieron entrar tampoco pudieron hacerlo. Alguien había cambiado la cerradura. "Ante ello llamamos a la Policía y cual sería nuestra sorpresa que nos abrió la puerta una pareja (hombre y mujer) y esta última nos espetó 'estoy embarazada y no tengo donde ir, así que no me pueden echar'. El varón agregó que creía que el domicilio era propiedad de un banco y que un amigo les franqueó la puerta. La Policía Nacional acudió de nuevo a nuestra llamada y nos dijo que no podían traspasar la puerta y que lo más recomendable era denunciar en el Juzgado", contó el dueño, quien agregó que lo más frustrante fue "comprobar como la noche del jueves esta pareja tenía montada una fiesta con otras tres personas más, que llegaron a meter una moto en la entrada y los vecinos nos llamaron alertados. Tal vez, por el hecho de que escucharon que el día siguiente tendríamos autorizado el lanzamiento judicial, decidieron abandonar la vivienda, no sin antes apoderarse de varias chaquetas, un taladro, un horno microondas y diversos objetos más", sentenció con amargura el dueño.