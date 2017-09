Controlado el incendio de Gran Canaria

La consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias declara controlado el incendio que se inició en Tejeda el pasado miércoles 20 de septiembre y que ha afectado a los municipios de San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo. Agüimes, Santa Lucía, Ingenio, Valleseco y Telde, en Gran Canaria. El Gobierno de Canarias rebaja la emergencia a Nivel I, asumiendo a partir de este momento su dirección el Cabildo de Gran Canaria que continuará con las labores de extinción para pasar de controlado a liquidado.



Esta decisión se toma en base al estado actual del incendio, así como a la evolución prevista del mismo y de las condiciones meteorológicas, donde no se prevén cambios bruscos respecto a la mañana de este sábado.



A pesar del paso de la emergencia a Nivel I, el Gobierno de Canarias seguirá colaborando con las EIRIF de La Palma y El Hierro y tres helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que se ponen bajo la dirección del Cabildo de Gran Canaria y se suman a los de la Corporación insular.



Durante la pasada madrugada, la situación en el incendio continúa siendo estable en todos los sectores pasando a estar controlada en los sectores 1 (Taidía), sector 2 (El Rincón de Tejeda), sector 3 (Aríñez-Lagunetas) y sector 6 (Cueva Grande-Camaretas), a los que hay que sumar los sectores 4 (Llanos de la Pez) y 5 (Mesa de Las Vacas), que están en fase de control.



Todos los sectores tienen sus perímetros controlados, estando los medios de extinción en labores de remate y consolidación. Durante los próximos días se prevé realizar labores de vigilancia y actuaciones puntuales en posibles puntos calientes, como tocones, troncos, etc., que afectarán en la mayoría de los sectores, siempre dentro de lo quemado. Esta situación será habitual hasta su extinción.



Las carreteras se encuentran abiertas al tráfico y no queda ninguna zona evacuada.



En cuanto a la electricidad, todos los transformadores han sido sustituidos o reparados y quedan pendientes de realizar trabajos de conexión concretos por daños en viviendas particulares.



Respecto a la telefonía fija y red, la restauración total del servicio puede tardar una semana. En estos momentos, el número de usuarios afectados asciende a 300 y en cuanto a la telefonía móvil, el servicio está restablecido gracias a la instalación de repetidores y estaciones móviles de forma provisional.



Por lo que se refiere al abastecimiento de agua, existen algunos afectados por daños en las propias viviendas.



El incendio se inició el 20 de septiembre y se declaró estabilizado en la tarde de ayer, viernes 22 de septiembre. Hoy, la dirección del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias INFOCA lo ha declarado controlado, lo que significa que se ha logrado aislar y detener el avance y propagación del fuego.



A lo largo de estos días, se han quemado unas 2.800 hectáreas y han sido evacuadas, en distintas fases del incendio, unos 800 vecinos de los municipios de Tejeda, San Mateo, Telde y San Bartolomé de Tirajana.



En las labores de extinción han participado más de 300 efectivos y han intervenido hasta 12 medios aéreos pertenecientes al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Administración del Estado. Entre los servicios de emergencias participantes se encuentran efectivos del área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, EIRIF del Gobierno de Canarias con base en La Palma, La Gomera y El Hierro, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Unidad Militar de Emergencias con los destacamentos de Gran Canaria, Tenerife y Sevilla, Policías Locales y Protección Civil de varios municipios, Servicio de Extinción de Incendio, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, Cuerpo General de la Policía Canaria, Policía Nacional, Guardia Civil. Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja.



Por último, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto destacó en rueda de prensa la extraordinaria colaboración y coordinación de todas las administraciones y efectivos intervinientes en este incendio. Asimismo agradeció a los ciudadanos y, especialmente a los vecinos desalojados, su colaboración y comprensión. Barreto amplió su agradecimiento a los voluntarios, al Colegio de Veterinarios y a todos los que atendieron a los animales afectados y cedieron las instalaciones para acogerlos, a los ayuntamientos afectados especialmente San Mateo y Tejeda y a su personal que fueron los más afectados por este incendio, a las protecciones civiles participantes, bomberos voluntarios y personal del Cabildo de Gran Canaria, UME, Gobierno de Canarias, Cruz Roja, policías locales, Guardia Civil, Dirección de Seguridad y Emergencias, CECOES 1-1-2, Cuerpo General de la Policía Canaria y medios de comunicación.





