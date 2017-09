Incendio en Gran Canaria | Aparece un cuerpo calcinado por el incendio

La Guardia Civil ha encontrado un cuerpo calcinado a unos 600 metros de la casa donde vivía una mujer a la que se ha dado por desaparecida en una de las zonas del municipio de San Mateo más afectadas por el incendio de la cumbre de Gran Canaria. Así lo ha confirmado en rueda de prensa la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.



"Es una noticia que a todos nos duele y nos preocupa. Todo lo bueno que pueda ser la evolución del incendio desparece completamente con una noticia como esta", remarcó.



En la zona, la Guardia Civil buscaba a una vecina del barrio de Los Llanos de Ana López, cuya desaparición se ha denunciado formalmente este viernes día 22, según ha informado el 112. Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, detalló que al lado del cuerpo sin vida han aparecido unas gafas que podrían corresponder a las de la mujer desaparecida -de nacionalidad sueca-, pero concretó que el cuerpo aún está sin identificar.



LA POLICÍA JUDICIAL VA DE CAMINO A LEVANTAR EL CADÁVER

UNA CONFUSIÓN DE NOMBRES RETRASÓ LA BÚSQUEDA

@DgCanarias confirma localización de cuerpo sin vida de una persona próximo a vivienda de la mujer desaparecida en San Mateo #IFGranCanaria — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 22 de septiembre de 2017



INCENDIO REACTIVO, PERO "ESTABLE"

LOS INCENDIOS FORESTALES SE COBRAN UNA NUEVA VÍCTIMA MORTAL EN CANARIAS

Ely se trasladará al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para su identificación, ha precisado un portavoz del instituto armado, quien ha informado de que el cadáver ha sido localizado sobre las 11.45 horas.La policía judicial se está dirigiendo al lugar para proceder al levantamiento del cadáver y que sea entregado al Instituto Anatómico Forense para las correspondientes "labores de identificación", ha explicado la consejera.Roldós concretó además que la denuncia de la desaparición de esta mujer se realizó "hace pocas horas" y que ayer surgieron "informaciones contradictorias" que retrasaron su búsqueda.De hecho, y según ha explicado en la misma rueda de prensa el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, lo ocurrido fue quede Tunte con el mismo nombre y apellido, lo que marcó la confusión.Morales comentó que, según los relatos a los que ha tenido acceso, esta mujer salió de su casa a liberar a sus animales y que no murieran con el fuego. En ese momento, habría sido vista por un vecino que le exhortó a que fuera a un lugar seguro, pero ellaLa desaparecida es unaque hace tiempo que reside en el municipio de San Mateo, según ha dicho un portavoz de la Policía Local de la localidad grancanaria, quien ha detallado que su vivienda se encuentra en un diseminado de Los Llanos de Ana López donde apenas hay vecinos.Barreto culminó asegurando que la zona donde ha aparecido este cuerpo sin vida fue "una de las primeras que se mandó evacuar", por lo que aprovechó para remarcar la importancia deEl incendio de la cumbre de Tejeda se resiste con su reactivación en, pero se mantiene estable, con 500 metros de activación. Los efectivos están en estado de alerta en la zona de perímetro de 27 kilómetros, controlando la evolución de los dos conatos de fuego y a la espera de que las condiciones meteorológicas y las rachas fuertes de viento que se esperan no empeoren el tiempo.Esta es la última hora sobre la situación del fuego aportada por la consejera de Política Territorial del Gobierno de anarias, Nieves Lady Barreto, en una nueva conferencia de prensa en la que también se encontraba el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y la delegada del Gobierno central, Mercedes Roldós.Todos los efectivos están pendientes de la evolución de estos dos focos,, en donde el viento vuelve a asumir el papel protagonista en la evolución posterior. Sin embargo, los responsables administrativos llaman a la "calma y tranquilidad", ya que todos los efectivos están en activos y operando en el terreno. En total, ahora mismo se encuentra en la zona afectadaque están reforzando con equipos de extinción de La Gomera, La Palma y El Hierro; así como con la Unidad Militar de Emergencia. Todos se encuentran en los seis sectores activos de la cumbre de Gran Canaria.Según la consejera de Política Territorial, lasse debe a los vientos que conllevan rachas de unos 80 km y 90 km hora de viento. Por ese motivo, las autoridades al mando han reforzado en este momento la línea de defensa con el objetivo de impedir que el fuego salga del perímetro controlado."La noche fue complicada por el viento y mantuvimos todas las fuerzas y efectivos frente al incendio. Los medios aéreos también están activos. Además, se ha decidido que la", explica Nieves Lady Barreto, mientras que otros destacamentos se retiran. Las unidades de Gando y Tenerife también están pendiente de la situación para cubrir la jornada nocturna. Debido a las previsiones meteorológicas, explica la titular de Política Territorial, que indican una"los próximos días serán decisivos para que el fuego no se salga del perímetro y para que actuemos con la máxima celeridad".En cuanto al comportamiento del incendio, los técnicos, lo han calificado como "exprés", concon previsiones de alcance de unos 10.000 a 12.000 Km/hora "Eso demuestra que la primera actuación de los efectivos del Cabildo de Gran Canaria y la del resto de intervenciones han sido correctas, a pesar de que la meteorología ha ayudado, pero también ha dificultado", subraya la consejera.Los incendios forestales se han cobrado una nueva víctima mortal en Canarias, tras hallarse hoy este cadáver calcinado en la cumbre grancanaria. Se trata de la segunda muerte por esta causa en las islas desde elEl agente medioambiental del Cabildo de La Palma, fue la primera víctima mortal de un incendio forestal en los últimos 32 años en Canarias.Santana, un trabajador experimentado, según lo definieron sus propios compañeros, participaba en las labores de extinción del fuego que afectó el pasado verano a la isla de La Palma y quePero el suceso más trágico se produjo en 1984 cuando un cambio de viento en el incendio forestal que se había registrado en la isla de La Gomera provocó el fallecimiento de 20 personas, entre ellas el