"Luché por sacar a la gente de los escombros; sobrevivió uno"

"Estamos bien pero hemos vivido momentos de mucho pánico". La frase se repite entre la comunidad canaria en Ciudad de México que sufrió el martes en sus carnes el terremoto que se cebó con la capital mexicana. La mayoría colaboró en las tareas de rescate y algunos vieron cómo sus casas se agrietaron por el intenso temblor. También hubo coincidencia en una casualidad macabra: hacía dos horas que las sirenas de alerta sísmica habían sonado en la ciudad (más de 9 millones de habitantes) por un simulacro con motivo del aniversario del terremoto de 1985 (más de 3.000 muertos), que se celebraba el mismo martes. Muchos pensaron que podía ser otro simulacro o una activación accidental de las sirenas. Hasta que el suelo se empezó a mover violentamente. Esta vez no era un simulacro. Era un terremoto de 7,1 grados en la escala Richter. Estas son sus historias.

Silvia Gómez Delgado (Santa Cruz de Tenerife). La actriz y modelo chicharrera reside en la Colonia Roma, una de las zonas más azotadas por el seísmo. De hecho, un edificio que se encuentra a dos calles de su residencia se vino abajo. Dado que también es enfermera, se ofreció como voluntaria nada más salir corriendo a la calle y terminó trabajando 12 horas seguidas en dos edificios que se derrumbaron. Ayer, después de la conversación mantenida con la opinión de tenerife, se fue a otro edificio para seguir echando una mano. Comenta que lo que vio fue "horrible" pero que su obligación era ayudar. "No me lo pensé dos veces".

Silvia Gómez estaba en casa con su compañera de piso. "Hacía unas dos horas que se había celebrado el simulacro pero cuando volvieron a sonar las sirenas, yo no las escuché. De repente, el suelo comenzó a temblar de una forma muy violenta, mucho más que en el seísmo de hace un mes. Mi compañera y yo salimos corriendo del edificio pero era tal el movimiento que nos caímos. Yo iba descalza y llevaba ropa de andar por casa. Pero lo primero era salir de allí e ir a la calle. En el piso, los cristales de las ventanas se rompieron y todo empezó a caerse. Pero no había tiempo que perder", explica.

Mientras huía, las paredes de las escaleras se agrietaron y temieron que el edificio colapsara. Pero aguantó. "La gente salía de las casas despavorida, se oían explosiones y había un fuerte olor a gas por todos lados debido a los escapes". Silvia y su amiga se quedaron en medio de una calle, en una zona a resguardo de la posible caída de cascotes, edificios enteros, postes de luz o lo que fuera. Cuando la tierra dejó de temblar, más de un minuto después, volvió al piso, se puso unos tenis, regresó a la calle y tuvo la primera sensación de que había sido una verdadera tragedia.

"Me dirigí hacia el edificio de detrás de casa que se había venido abajo. Fui de las primeras personas en prestarme a ayudar. La situación era muy grave. Me presenté y dije: Hola, soy enfermera, ¿qué hago? En medio del caos y la confusión, nos organizamos como pudimos y empezamos a trabajar. De la nada salieron otros enfermeros, médicos y, en general, una multitud de gente que quería echar una mano: ponían dinero para comprar alimentos, sacaban escombros, llevaba medicinas... La verdad es que los mexicanos son especialmente solidarios, y más en situaciones como ésta", relata la actriz chicharrera, que actúa en una obra de teatro y acaba de hacer un trabajo para Televisa.

"Mientras nos centrábamos en las personas atrapadas entre los escombros, empezó a llegar gente buscando a los seres queridos que habían quedado atrapados. Era terrible. En ese edificio atendí a una mujer con una herida en la pierna. El resto de los que quedaron atrapados no sobrevivió. Vi cómo sacaban a alrededor de 10 o 15 personas". A continuación, Silvia se fue a otro edificio cercano que también se había derrumbado. "De los 30 que quedaron entre los escombros, solo sobrevivió una que yo viera". En total, Silvia estuvo 12 horas seguidas atendiendo a heridos. "Tuve que venirme a descansar pues me habían requerido para que volviera al día siguiente. Y eso voy a hacer ahora", dijo ayer a eso de las 10:00 horas en México (seis horas más en Canarias). "Mi obligación es ayudar y estaré las horas que sean necesarias", asegura para despedirse.

En un nuevo contacto con Silvia ya por la tarde, asegura que está participando en el rescate de una mujer en un cuarto piso. "Nos avisó su hija por Facebook. Ojalá podamos. Haremos todo lo posible por salvar su vida. Está complicado...". Entonces se corta la comunicación.

Pedro Martín (Los Llanos de Aridane, La Palma). "Esto ha sido un enorme desastre". Eso cuenta este cocinero y empresario de la restauración desde Ciudad de México. Cuesta creer que es palmero porque el tono de su voz es bien wey . Pero es lógico pues lleva 12 años residiendo en la capital mexicana, donde tiene dos restaurantes, Kaye y Jaleo. Ambos han sufrido importantes daños como consecuencia del temblor, como también su vivienda. Aún no sabe si los podrá recuperar o tendrá que mudarse.

"Todo ocurrió pasadas las 13:00 horas. Salía de casa rumbo a uno de mis restaurantes. Me agarró en la camioneta. Se sintió muy muy feo. Se empezó a mover todo, la gente salía de los edificios y hasta los enfermos eran evacuados de un hospital estatal... Había mucha gente llorando, perdida... Fue una verdadera locura", narra Pedro Martín, que continúa describiendo las escenas que vio: "No había semáforos encendidos y las avenidas empezaron a colapsarse. El trayecto se complicó mucho e iba viendo la devastación".

Comentó que al tratarse de un movimiento trepidatorio "arrasó con todo". "Los seísmos con estos movimientos son los peores. Hay daños por todos lados: edificios enteros caídos, edificios agrietados, postes de la luz en el suelo, caos, desesperación, gente ayudando en lo que hiciera falta... Pudo volver a casa a recoger algunas cosas a eso de las ocho, ya de noche: "Vivo en un quinto piso, en una de las zonas más afectadas de la capital. En un radio de dos o tres manzanas se cayeron cinco edificios. Me acojonó mucho subir las escaleras, llenas de grietas. En casa, todo se cayó al suelo, que estaba lleno de libros, cuadros, cristales... Entramos a coger lo básico: mudas de ropa, el pasaporte, los documentos de los restaurantes, algo de dinero...".

"Ahora estamos chequeando los daños en la casa y los restaurantes. El restaurante Kaye fue el más afectado. No sabemos si podremos abrir en una o dos semanas o tendremos que buscarnos otro sitio", comenta para indicar que también está colaborando con las personas afectadas en lo que mejor se le da: la cocina. "Estamos preparando comida para enviar a los lugares donde se está atendiendo a los damnificados. Muchos restaurantes y tiendas están haciendo lo mismo: dando lo que sea para ayudar en la atención de los afectados. Ha habido empresas de móviles que han abierto líneas para llamadas gratuitas. Y es que las líneas regulares están cortadas". "Un enorme desastre", concluye Pedro Martín.

Ricardo Croissier (Las Palmas de Gran Canaria). Este grancanario ya se siente un mexicano más, aunque nunca dé la espalda a sus raíces isleñas. Lleva 43 años residiendo en el país y tiene una empresa de generación y ahorro de energía. Vive a escasos cinco minutos del Colegio Enrique Rébsamen de Ciudad de México, que colapsó acabando con la vida de al menos 30 niños. En su zona también se vinieron abajo un supermercado y dos edificios. "Tras el terremoto salí a echar una mano recogiendo escombros, llevando comida, intentando colaborar para sacar a la gente que se había quedado atrapada", cuenta en conversación con este diario. "Está siendo muy desesperante y traumático", añade.

No es ni mucho menos la primera vez que vivía un terremoto. De hecho, estaba en la capital mexicana hace 32 años cuando se produjo el anterior seísmo catastrófico, justo el mismo día que el del martes (19 de septiembre) pero de 1985. Lo recuerda perfectamente. "Aquel fue más devastador. De hecho, murieron miles de personas. Pero yo sentí que este último fue más duro. El temblor fue más intenso".

El terremoto del martes lo cogió llegando a casa, situada en un primer piso. "Me costó salir de la vivienda. Fue más de un minuto de terrible balanceo. Todo se movía y se caía. Nos resguardamos en la calle, en un lugar alejado de edificios, postes eléctricos y otros elementos que pudieran golpearnos al caerse. Entonces fue cuando me presté voluntario para echar una mano", detalla Ricardo Crissier.

El grancanario asegura que una inmensa mayoría de mexicanos se prestó como él a ayudar. "Son gente muy solidaria, más ante situaciones como ésta. Al principio, cuando los equipos de emergencia aún no habían tenido tiempo de desplegarse, aquello era un verdadero caos. Ya cuando los equipos empezaron a llegar, se quedaron con los profesionales que más necesitaban, especialmente médicos y enfermeros, y nos dijeron a los demás que nos apartáramos porque podíamos molestar en las tareas de rescate".

Matiza que, no obstante, también hubo algunos pillos que intentaron aprovecharse de la situación para robar. "Se hacían pasar por integrantes del operativo para entrar en las casas. Pero fue una minoría. Fue emotivo ver a tanta gente prestarse desde un primer momento, cuando muchos también habían sufrido serios daños en sus viviendas. Pero lo primero era tratar de sacar de entre los escombros a la mayor cantidad de gente viva posible". Ricardo Crissier no concluye sin antes preguntar cómo van las cosas con el incendio de Gran Canaria. "Lo estoy siguiendo desde aquí. Siento mucha pena. Ojalá lo puedan controlar pronto", puntualiza no sin antes mandar un "abrazo" a todos los canarios. "Aquí todos estamos bien".

Juan Manuel Gómez Álvarez (Los Cristianos, Arona). Este tinerfeño trabaja como saxofonista para varios grupos musicales de México. En el sur de la Isla tocó en orquestas de la talla de Maquinaria Band, Malibú o La Sabrosa. Pero, además, también da clases en un colegio privado de Ciudad de México. Este hombre, conocido artísticamente como Juany Gómez, iba en la guagua para profesores de camino al centro educativo. "Hacía dos horas que habían sonado las alarmas y se había organizado un simulacro de rescate ante un hipotético seísmo. Es una de las formas que tienen aquí de celebrar los aniversarios del gran terremoto de 1985. Pero de repente algunas alarmas volvieron a sonar otra vez. Mucha gente pensó que se trataba de un error. Yo también lo pensé. Sin embargo, desde el momento en que la tierra comenzó a dar fortísimas sacudidas nos dimos cuenta de que no era un simulacro. Era un terremoto de verdad, tanto o más fuerte como aquel de 1985. Ya es casualidad que haya ocurrido el mismo día. El 19 de septiembre ha pasado a convertirse en una fecha fatídica para México", narra el músico tinerfeño.

Varios postes de luz cayeron muy cerca de la guagua pero el conductor pudo llegar al centro. "Había gente llorando, en pánico, huyendo de los edificios. Sentimos miedo, sobre todo por los alumnos", rememora. Tan pronto como pudo, pese a las dificultades para comunicarse incluso por el teléfono móvil, contactó con su exmujer y su hija, que les confirmaron que estaban bien. El terremoto, eso sí, dejó una enorme grieta en el cuarto de la niña que mostró el propio Juany Gómez durante la videollamada con la opinión de tenerife. "No ha habido grandes daños en la casa, menos mal, pero sí esta grieta en el cuarto de la pequeña", asegura mientras mueve la cámara para enfocarla.

Kevin Ojeda Pérez (Las Palmas de Gran Canaria). Este joven ingeniero industrial afincado en México estaba en un octavo piso cuando la tierra comenzó a temblar. También recuerda que hacía poco más de dos horas se había celebrado un simulacro que pasará a la historia como la antesala del desastroso terremoto. "Aquí la gente está acostumbrada a convivir con los terremotos. Son relativamente frecuentes y la ciudad y sus edificios tienen señales que indican qué hacer, dónde resguardarse y cosas así. Pero por mucho que te enseñen, cuando el suelo se mueve como lo hizo esta vez, sales disparado a donde sea, a la desesperada. Yo, de hecho, me dirigí al lugar menos aconsejable: las escaleras. Lo sabía pero estaba en pánico y fue la primera salida que vi".

Kevin Ojeda asegura que las escaleras son el lugar menos aconsejable porque son una parte débil de la estructura del edificio y porque si no se vienen abajo, puedes quedar atrapado. "Corríamos con la única intención de salir de allí pero había partes en que no podías porque se colapsaban de gente haciendo lo mismo que tú: huir sin pensar nada. Había gente llorando, otras gritando...", manifiesta el grancanario.

El edificio aguantó al ser moderno y estar provisto de los gatos hidráulicos, el sistema antisísmico que permite que se muevan al ritmo del terremoto y resistan los peores temblores. Pero un edificio de 15 plantas próximo a su casa de la Colonia Roma no corrió la misma suerte. "El tiempo durante el terremoto se me hizo eterno. No sé exactamente cuánto duró pero para mí fueron más de dos minutos, los minutos más largos de mi vida".

Alejandro E. Gil (La Laguna). Este lagunero lleva 3 años viviendo en Ecatepec de Morelos, estado de México que está a unos 20 minutos de la capital. Da clases de idiomas. Estaba dando clases cuando todo empezó a moverse bajo sus pies. "Fue un alumno el que dio la voz de alarma y seguidamente procedimos a evacuar. En este estado no existen los sistemas de alarmas de Ciudad de México". Alejandro huyó por las escaleras. "Ya casi a la salida pude ver perfectamente cómo las paredes parecían inclinarse y con ayuda de las manos avancé apoyándome en las paredes".

"Cuando salimos seguía temblando con la misma intensidad y los árboles se movían. Fue un minuto eterno. No hubo heridos en nuestro grupo Más allá de las crisis de ansiedad de muchos. Luego se queda uno con el tembleque en las piernas y siente uno que todo se mueve como cuando pasas un largo día en la playa y después de que llegas a tu casa sigues sintiendo ese vaivén de las olas", concluyó.