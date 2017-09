El incendio de Gran Canaria sigue activo

El incendio que afecta desde ayer, miércoles, a la zona de Cruz de Tejeda sigue activo y preocupa el viento que se espera esta tarde de entre 25 a 40 kilómetros hora en las zonas de medianías pero con rachas de hasta 80 kilómetros hora. Tres sectores siguen activos y otros tres están estables pero no estabilizados totalmente.



El fuego ya ha quemado 2.700 hectáreas en un perímetro de 27 kilómetros. La niebla ha impedido salir a los medios aéreos pero la lluvia durante la mañana ha ayudado en las labores de extinción que se propagó ayer con gran rapidez y voracidad.



Los cerca de 800 vecinos evacuados de cinco municipios ya pueden volver a sus viviendas si bien de forma escalonada y bajo el control de sus respectivos ayuntamientos.



Se mantienen casi 300 vecinos sin luz y otros 300 sin telefonía fija y, además, han caído 14 repetidores de telefonía móvil o de internet, pero las operadoras ya están trabajando en la zona para restituir las comunicaciones y la electricidad, según ha indicado en rueda de prensa la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, quien ha recalcado que, "en su conjunto, el fuego no está controlado ni estabilizado".



Aún se desconocen las causas del incendio en el que se encuentran en torno a 300 efectivos terrestres trabajando.



Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, señaló tras visitar la zona que están "mucho más esperanzados" que ayer cuando se originó y propagó el incendio con celeridad y que ha quemado el Parador de Tejeda.



"El espectáculo es dantesco, han habido muchos daños y viviendas afectadas por el fuego", aunque aún es pronto para conocer la gravedad de los daños, expuso el dirigente grancanario en la rueda de prensa que ofreció conjuntamente con la consejera del Gobierno canario, la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, y el consejero insular de Obras Publicas, Ángel Víctor Torres.



Se han abierto la mayoría de las vías pero se mantiene cerrada la Gran Canaria- 150 por la caída de un cable. En cualquier caso, todos los presentes han hecho un llamamiento para que nadie, que no sea residente, vaya a la Cumbre porque "pueden provocar un accidente", ya que los vehículos de emergencia están continuamente circulando y se pueden entorpecer las labores de extinción, precisó Morales. Además se anulan las licencias de caza en toda la zona.



Pinar y matorral



Efectivos

Imágenes nocturnas del incendio de #IFGranCanaria, cuando las llamas alcanzaron 40 metros. pic.twitter.com/Lv7Sn6FbCq — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) 21 de septiembre de 2017

El fuego ha afectado a una parte importante de la, como el parque protegido de la Cumbre, el parque natural del Nublo, la reserva natural especial de Los Marteles y el monumento natural de Los riscos de Tirajana, pero "afortunadamente casi todo es pinar y monte bajo", explicó Morales.Ayerque el fuego avanzara adonde hubiese alcanzado la laurisilva y hubiera hecho un daño enorme a la flora de Gran Canaria, subraya.Mercedes Roldós destacó la colaboración de todas las administraciones en las labores de extinción del incendio. Hde Morón de la Frontera, desde Sevilla, de la Unidad Militar de Emergencia que ya está en la Cumbre de Gran Canaria dando relevo a los efectivos terrestres, que cuentan con 45 vehículos.Las buhasta ahora han propiciado que retiren la petición al Ministerio de Medio Ambiente de tres aviones anfibios y un helicóptero.Losson Aríñez, Cazadores y Cueva Grande, donde hay zonas más controladas que otras, y, aunque dentro de su perímetro, son los de Taidías, Tejeda y Llanos de la Pez."Hay que tener en cuenta que se está haciendo un gran trabajo y, además, sin contar con el apoyo de los medios aéreos", señala Nieves Lady Barreto, que indica que van a seguir trabajando de manera coordinada porque el fuego no está controlado y hay que tener prudencia.Están prealertados los efectivos de cabildos insulares de otras islas para colaborar, pero no ha sido necesario traerlos, si bien el puesto de mando seguirá esta tarde valorando si son o no necesarios.Según Ángel Víctor Torres, el ambiente en Tejeda es totalmente insalubre.Los en torno a 300 efectivos terrestres que actúan en primera línea se componen de personal del Cabildo grancanairo, del Gobierno de Canarias con equipos de extinción y refuerzo que se han traído de otras islas, la Unidad Militar de Emergencia con los destacamentos de Los Rodeos y de Gando y el refuerzo que se hizo esta mañana con 90 efectivos de Sevilla, además del personal de la Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, Protección Civil y voluntariado. Como medios aéreos tienen nueve helicópteros.La confluencia de vientos del norte y del sur es uno de los factores que podrían explicar la rápida y voraz evolución de este incendio, una cuestión que evaluarán los distintos servicios que trabajan en su extinción, ha dicho Barreto, quien ha precisado que la investigación para esclarecer las causas de este siniestro se iniciará cuando proceda, ya que la prioridad es dar por controlado el fuego.