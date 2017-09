Incendio en Gran Canaria | Llueve sobre el incendio

Durante la noche han continuado trabajando los equipos terrestres en las zonas afectadas por el incendio de Gran Canaria tratando de evitar el avance hacia otros puntos. La evolución ha sido favorable, gracias a la actuación de los más de 300 efectivos y a la mejora de las condiciones meteorológicas. Aún así, el incendio no está controlado, ni estabilizado.



A primera hora de la mañana se realizará un vuelo de reconocimiento para recabar datos sobre el perímetro actual de la zona afectada.

Sobre la una y media de la madrugada se procedió a la evacuación de los vecinos de otras dos zonas del municipio de San Mateo, La Lechucilla y Lomo de Los Ingleses, lo que ha elevado la cifra de evacuados a casi 800 personas.



Once medios aéreos retomarán a primera hora de la mañana las tareas de extinción. Entre ellos cuatro helicópteros del Gobierno de Canarias (GES); dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria; cuatro aeronaves del Estado (2 Brif La Palma, 1 Kamov y 1 avión Air Tractor) y el helicóptero de la Guardia Civil.



Hay que destacar que no se han producido asistencias sanitarias por parte del Servicio de Urgencias Canario, que dirige el dispositivo desplegado en San Mateo, Tunte y Agüimes.



Se trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico y el Cabildo de Gran Canaria hará una nueva valoración de la apertura o cierre de carreteras afectadas.



Es importante recordar que la Consejería de Educación ha comunicado que el Centro de Enseñanzas Obligatorias de Tejeda permanecerá cerrado hoy jueves, por lo que se han suspendido las clases en dicho centro educativo. Al ser festivo en San Mateo, no hay que decretar ningún otro cierre por el momento.





#IFGranCanaria 300 usuarios sin luz y 300 sin telefonía fija. 14 repetidores de móvil afectados. Se trabaja en restablecer servicios básicos — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 21 de septiembre de 2017