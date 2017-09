Sufre un accidente bajo los efectos del alcohol y fractura los brazos a la víctima

Un vecino de La Laguna protagonizó en la madrugada del sábado un accidente en Puerto de la Cruz, lo que le provocó a su víctima, una mujer que circulaba en un Seat Ibiza, la fractura de ambos brazos. El presunto autor huyó del lugar a bordo de un Hyundai tuvo un segundo siniestro tras colisionar contra una farola. Luego se dirigió hacia una estación de servicios de la ciudad, consumió un refresco y huyó en compañía de una mujer. La Policía Local de Puerto de la Cruz, gracias a las cámaras de seguridad pudo dar con el supuesto autor. Los agentes con los datos de las placas de matrícula averiguaron el domicilio de esta persona. Un funcionario llamó a su casa y al otro lado del hilo telefónico salió su mujer quién negó los hechos ya que relató que el turismo se encontraba perfectamente estacionado a las puertas del domicilio y que por lo tanto se trataba de un robo. Cuando esta persona fue a comprobar tal extremo se percató de que no estaba ni el turismo ni su marido. Los policías le hicieron saber la gravedad de los hechos en los cuales supuestamente estaba implicado. Entonces, nada más llegar al domicilio conyugal llamó a la Jefatura de la Policía Local de Puerto de la Cruz donde manifestó que reconocía los hechos y que se ausentó del lugar ya que había bebido algo puesto que estaba celebrando una boda. No obstante, agregó que se personaría en dichas dependencias y aceptaba realizar la prueba de impregnación alcohólica. Los agentes le imputaron un supuesto delito de omisión del deber de socorro, otro contra la seguridad del tráfico y un último de hacerlo bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Y cuando le preguntaron acerca de su acompañante, lo negó. Sin embargo, al mostrarle los vídeos de la mujer con la que viajaba no supo dar ninguna explicación coherente ni a su pareja ni a los policías locales.