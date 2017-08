Fallece un hombre atropellado en una gasolinera de Gran Canaria

Un hombre ha fallecido este sábado 12 de agosto en la entrada de la gasolinera ubicada en el sentido Norte de la GC-2 a la altura de Tinocas, en Arucas, a consecuencia de un atropello. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 14.33 horas en la que se notificaba que una persona había sido atropellada y se encontraba en la autovía, en el carril de entrada a la estación de servicio.

Los efectivos del Cecoes-112 procedieron a activar el protocolo de emergencias, por el que se movilizó a la Guardia Civil. El dispositivo puesto en marcha incluyó asimismo dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra medicalizada. Los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima: cuando llegaron al lugar de los hechos sólo pudieron certificar su fallecimiento. Por el momento no se conoce la identidad del fallecido, dado que no portaba documentación, ni las razones del suceso.