Abandona a su hija de 10 años sin agua y sin zapatos en un desierto

Un hombre, arrestado por abandonar a su hija de diez años en el desierto, alega que regresó 15 minutos después al lugar pero que ya no se encontraba allí, según informa The New York Post.

Las autoridades afirman que, al llegar a casa del acusado, se lo encontraron durmiendo y con un fuerte olor a alcohol.

La niña fue hallada por un hombre que la localizó caminando sola por la carretera, descalza y sin agua, y dio el aviso a la Policía. La menor afirmó que su padre le había agredido y después le abandonó.

El padre se encuentra detenido acusado de un delito de abuso infantil. El suceso se produjo supuestamente tras una discusión entre el padre y la niña.