Una educadora social, agredida por una menor, denuncia el sistema educativo

Daliana Ramírez, una educadora social de Rota (Cádiz) que trabaja en un centro de menores de la Junta de Andalucía ha lanzado un vídeo, a modo de reflexión sobre la educación de los hijos, tras ser agredida por una menor.

La profesional lanzó un vídeo el pasado miércoles en el que, mirando a cámara, muestra los resultados de la agresión de una menor, que no estaba con unas "correcciones educativas" de Ramírez, que no culpa a la chica.

"Voy a hablar de educación, la que tenemos que dar a nuestros hijos", manifiesta la educadora social que en un vídeo de cinco minutos de duración cuenta los problemas en la educación de los menores.

"Los niños se tienen por algo. Y si no, nos compramos un cactus, que lo regamos cada seis meses y nos olvidamos de él", puntualiza. "Los jóvenes de hoy son los adultos del mañana. Y la educación que no tienen hoy, no la tendrán mañana. Un árbol que está doblado es difícil enderezarlo. Por eso tienen que aprender desde chiquitito", sostiene en el vídeo, que se ha hecho viral.