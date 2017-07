Tirados en Barajas los pasajeros de un vuelo para Gran Canaria

El que se suponía que iba a ser un feliz vuelo para más de 120 pasajeros con destino a Gran Canaria, desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se convirtió en una pesadilla. A la hora del cierre de esta edición aún no sabían los afectados en qué vuelo podrían viajar con destino a la Isla. Sólo se les informó que se barajaba que quizás mañana sábado. Eso sí, se les proporcionó alojamiento a la medianoche de hoy en distintos hoteles madrileños.

Un Boing 737, con el vuelo D 86302 de la compañía Norwegian air International, tenía previsto el despegue a las 15.35 hora canaria desde Barajas, con destino a Gran Canaria. Una gran mayoría de los pasajeros ya estaba en la terminal T2 en torno a las 14.30 horas. El pasaje era de todo tipo: canarios que regresaban al archipiélago, peninsulares que viajaban de vacaciones y extranjeros. De todas las edades, incluyendo bebés y ancianos.

Todos esperaban subir a la aeronave que acababa de aterrizar de otro vuelo. Muchos vieron, a través de las cristaleras, cómo iban metiendo los operarios las maletas en la bodega del avión. Parecía todo normal.

Sin embargo, comenzó a retrasarse la hora del vuelo una hora, y luego otra, y se veía a los técnicos abrieron y manipulando uno de los motores del avión.

Era las 21.40 horas, seis horas después del previsto despegue, cuando se informó de la cancelación del vuelo. Durante ese tiempo, esas seis horas, no recibieron ninguna información, sólo que había que esperar una hora más, según indicaron a este periódico varios de los afectados.

Una única trabajadora atendía durante todo ese tiempo al más de centenar de pasajeros. "Ella sólo anotaba en unos folios el número de localizador de cada uno y si deseaba alojamiento en un hotel o el próximo vuelo, sin poder concretar más", explicó un pasajero. Entonces, durante ese tiempo de incertidumbre, hasta que se supo de la cancelación, y también después, "hubo algún enfado, quejas y muestras de malestar". La trabajadora no daba más información. Sobre las 22.20 horas señaló que no se podían abrir las puertas del avión y no podían los operarios darles sus respectivas maletas.

La tensión aumentó. Dos agentes de la Policía Nacional acudieron delante de la oficina de la compañía aérea, ante decenas de pasajeros. Los policías pidieron calma, e indicaron que la empleada de Norwegian estaba "llorando y muy nerviosa" por la situación vivida. "Y que en una hora sí les darían sus equipajes", añadieron.

Sobre las 23.00 horas, les entregaron las maletas. La gran mayoría de los pasajeros siguieron las indicaciones de la compañía aérea y fueron a distintos hoteles, sin saber cuándo podrán volver a subir a un avión para viajar hasta Gran Canaria. "Quizás el sábado", les dijeron. Otros afectados compraron los billetes para volar con otra compañía sin más dilación.