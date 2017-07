Detenido por destrozar un bar en La Laguna y dañar varios turismos en la calle

Agentes de la Policía Local de La Laguna detuvieron a un hombre, identificado como L. N. I. L., acusado de causar destrozos en un bar en la plaza de La Milagrosa, así como en diversos turismos estacionados en la avenida de Los Menceyes.

Los hechos se desarrollaron el pasado 3 cuando se recibió una alerta por parte del Cecoes 112 que en un bar de la plaza de La Milagrosa, una mujer, trabajadora del establecimiento alertaba de que un individuo estaba intentando agredirla ya que le arrojaba botellas y la amenazaba gravemente. Incluso en un momento determinado cogió una banqueta y trató de lanzársela.

Cuando la primera dotación policial llegó al establecimiento esta persona había huido y bajaba caminando a través de la avenida Calvo Sotelo hacia abajo. Su descripción física correspondía a la de un varón joven, con barba y que vestía pantalón corto azul marino y llevaba un jersey de color negro.

Varias dotaciones policiales dieron una batida por la zona y al llegar a la Cruz de Piedra localizaron a L. N. I. L. Cuando estaban procediendo a su identificación apareció una testigo que manifestó a los funcionarios policiales que esa persona presentaba un comportamiento muy agresivo y que venía por toda la calle dándole patadas a los espejos retrovisores de los coches que encontró a su paso.

Además, los agentes contaban con una fotografía que otro testigo les facilitó a través del whatssapp, por lo que su identificación no ofrecía ningún género de dudas. En el momento en que fue detenido cambió su comportamiento y se tornó en una persona violenta, al tiempo que manifestaba a los agentes "ya solo me falta que me den por el culo".

Cuando fue cacheado los agentes hallaron en su poder un trozo de estupefaciente, al parecer hachís. Los policías pudieron comprobar que al menos fueron cuatro los turismos que presentaban daños, aunque no descartaban que hubiesen más.

El detenido, en unión de las diligencias policías instruidas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Laguna.