Funcionarios de Tenerife II denuncian "graves incidentes" de internos en ´El Pozo´

El sindicato CSI-CSIF denuncia "graves incidentes" en el centro penitenciario Tenerife II que se han generado por las condiciones en las que se encuentran los internos y que, en muchas de esas ocasiones, han podido resolverse "sin llegar a mayores consecuencias" gracias a la profesional intervención de los funcionarios de prisiones a pesar de que la plantilla de los mismos es claramente insuficiente para una prisión que fue construida en su momento para albergar a una población reclusa de no más de 700 personas, pero que actualmente dobla su ocupación.

Así, desde este sindicato se denuncia que los "graves incidentes" que han ocurrido en este centro penitenciario desde hace unos meses "han sido rápidamente solventados afortunadamente gracias a la profesionalidad y entrega de la plantilla del centro, que ha actuado en todas las ocasiones con rapidez, eficacia y un riesgo cierto para su integridad personal".

Los incidentes más graves se han localizado en el Módulo 4, que ha merecido el descriptivo nombre de El Pozo, un adjetivo adjudicado por los propios internos. La imposibilidad de una adecuada separación interior en el centro lleva a que un alto número de reclusos con perfiles conflictivos y una manifiesta inadaptación al régimen ordinario de un centro penitenciario se hayan concentrado en este módulo. "No podemos entender cómo las autoridades penitenciarias permiten la creación, de hecho, de un módulo para desahuciados de la reinserción", denuncia la asociación sindical.

El sindicato se pregunta, tras constatar que "muchos de los inductores o partícipes de los graves incidentes son originarios o han cometido sus delitos en la provincia de Las Palmas", cuál es la causa que "motiva la presencia de decenas de internos de dicha procedencia en Tenerife II" y añade el sindicato que, sobre todo a la vista de su alta conflictividad, cuál es el motivo que provoca "su concentración en apenas dos módulos".

CSI-CSIF añade que "vista la falta de éxito en la integración de estos internos en el centro penitenciario de Tenerife, a la par que su falta de arraigo familiar en esta provincia, solicita que se agilice su traslado" al lugar que les corresponda lo antes posible.

Los portavoces de esta organización sindical, Bernardo Fernández y Lorenzo Suárez, añaden que la separación interior de un centro penitenciario "no es una mera cuestión de organización que se pueda obviar como si nada". Se está incumpliendo la Ley Orgánica General Penitenciaria sin que parezca que a nadie le importe.

En este sentido, señalan que "se está obligando a convivir a internos primarios con internos reincidentes; a internos condenados por delitos dolosos con internos condenados por delitos de imprudencia, incluso a internos condenados con internos preventivos", aseveran.

Módulo de aislamiento

Los incidentes antes mencionados tienen, entre otras consecuencias, la presencia constante de estos internos en el módulo de aislamiento, departamento que no reúne las condiciones mínimas para la seguridad de la que sí disponen departamentos de otros centros como, por ejemplo, Las Palmas II.

No solo es la falta de seguridad, sino que debido a una reforma desastrosa en la época de Mercedes Gallizo -secretaria general de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2012- "no se dispone de un número de celdas adecuado para todos los incidentes que se producen en el centro". Más de una vez el departamento de aislamiento "está lleno y se tiene que pasar a internos del mismo al área de ingresos a la vez que se suspenden sanciones de aislamiento en celda porque no hay espacio suficiente".

Los internos responsables de hechos muy graves, una vez clasificados en primer grado de tratamiento, permanecen durante meses a la espera de conducciones que no se realizan con la premura que sería deseable. "Al respecto, hemos instado en muchas ocasiones al director del centro para que ponga en conocimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias este grave problema sin que hayamos obtenido resultado alguno".

Por otro lado, los funcionarios de prisiones se quejan de ser "conejillos de indias" al decir que no pueden ser destinatarios de los experimentos, claramente fallidos, de las Juntas de Tratamiento de otros centros penitenciarios que progresan a internos de primer grado a segundo grado y "la Secretaría General los destina a Tenerife II, ni de las dilaciones entre la clasificación en primer grado y el destino al centro correspondiente". Agilizar las conducciones repercutiría, indudablemente, en la reducción de la conflictividad interior, pues mostraría a los internos de una forma eficaz e inmediata las consecuencias de sus actos, resalta el sindicato.

Otro motivo de queja de la plantilla, según denuncia este sindicato de funcionarios, es "el excesivo número de voluntarios o estudiantes en prácticas" que diariamente acceden al interior del establecimiento. Además de sobrecargar el trabajo en los controles de acceso y de aumentar significativamente el número de salidas de internos de los módulos, "queda claro que su mera presencia obliga a los funcionarios a posponer la ejecución de sus obligaciones diarias".

Sobre este respecto, la organización sindical CSI-CSIF señala que "se ha solicitado en repetidas ocasiones que se estudie de nuevo la capacidad del centro para acoger a estos reclusos y las actividades que desarrollan en función de la falta de personal".

En este sentido, el sindicato denuncia que la relación de puestos de trabajo es de 386 funcionarios, pero ahora mismo el centro cuenta solo con 343. Los representnates sindicales aseguran que han reclamado "insistentemente" al director del centro que solicitara funcionarios en prácticas, pero solo se han incorporado cinco, "una cantidad ridícula para la situación actual".

El sindicato hace un llamamiento también sobre "la degradación de las estructuras de seguridad pasiva debido, entre otras causas, a la climatología de la zona.