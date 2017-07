El parricida de Moraña reconoce que mató a sus dos hijas de 4 y 9 años y pide perdón

El vecino de Moraña (Pontevedra) David Oubel, acusado de asesinar a sus dos hijas menores de edad en julio de 2015, ha reconocido el crimen de las pequeñas en la primera sesión del juicio que desde este martes se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Pontevedra y ha proclamado que se arrepiente, aunque dice desconocer los motivos que le llevaron a asesinarlas.

"Las situaciones que viven las personas a veces son límite", afirmó después de reconocer los hechos tal y como los relata el fiscal en su escrito de acusación, en el que señala que el varón, "con evidente ánimo de acabar con la vida y con la finalidad de evitar cualquier posibilidad de defensa o huida" de sus dos hijas de 4 y 9 años de edad, les hizo ingerir fármacos antes de asesinarlas con una sierra eléctrica y un cuchillo. "En situaciones límite se toman decisiones de las que hoy en día me arrepiento y pido perdón por ellas", ha manifestado ante el jurado popular el acusado, quien ha puntualizado que desconoce "el motivo que originó esa situación". "Provocó algo de lo que hoy en día estoy muy arrepentido y no tengo manera de solucionarlo", ha apostillado.

En respuesta a las preguntas del fiscal, el hombre también ha admitido que cuando ocurrieron los hechos no tenía sus capacidades limitadas, lo que se opone a la estrategia de defensa de su abogado, que alegaba la eximente completa de trastorno mental transitorio. Así las cosas, Oubel ha convenido que los psiquiatras le evaluaron correctamente, y ha aceptado su opinión cuando dictaminaron que no tenía un trastorno suficiente como para estar sin capacidad para comprender la ilicitud de lo que estaba haciendo.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la familia materna, le ha preguntado a David Oubel si reconoce "libremente y sin coacción los hechos", a lo cual el acusado ha respondido con un "sí". La acusación particular añade ensañamiento al relato de los hechos expuesto por el ministerio público. El fiscal Alejandro Pazos ha manifestado a la salida de la sede judicial, tras concluir la primera sesión del juicio, que el que el parricida de Moraña haya reconocido este martes su autoría en la muerte de sus dos hijas en julio de 2015 no afecta "en nada" su petición de la pena de prisión permanente revisable. Durante el juicio, el fiscal ha mantenido que este es un crimen "pasional", alevoso y "calculado", pues precisó de "preparación" para darle fármacos a las niñas para que "sus condiciones estuvieran mermadas" y suprimir su posibilidad de defensa, y tuvo que comprar el arma "un día o dos antes".