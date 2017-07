Arrestado un exluchador británico de 80 años por matar a su pareja en Gran Canaria

Cuando los agentes de la Policía Local de Mogán accedieron al apartamento número 608 del complejo Bahía Azul, en la avenida de la Cornisa de Puerto Rico, se encontraron a Jim Breaks, un exluchador británico de 80 años y residente en el sur de Gran Canaria, sentado en el sofá viendo la televisión. En el baño vieron a su pareja, Donna Cowley, también de origen británico y de 47 años, ensangrentada pero aún consciente después de, presuntamente, recibir una paliza de su compañero sentimental. La agresión se produjo la madrugada del jueves al viernes pasado. Sólo unas horas después, Cowley falleció en el Hospital Insular de la capital grancanaria de una parada cardiorespiratoria.

A la espera del resultado de la autopsia, la Guardia Civil procedió a la detención del agresor, un conocido púgil que participaba en combates que se retransmitían por televisión en las islas Británica, como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de atentado a la autoridad por resistencia a los agentes. El juez le envió ayer a prisión provisional por homicidio. Entre ambos no constaba ninguna denuncia ni tampoco orden de alejamiento.

El suceso se produjo en torno a la medianoche del jueves. Cuando los agentes municipales se personaron en el apartamento donde Breaks y Cowley convivían desde hace años y comprobaron la escena, dieron a su vez parte a la Guardia Civil de lo ocurrido ya que todo apuntaba a que se convertía en un caso de violencia de género. Y es que los policías vieron a la víctima en la bañera limpiándose la sangre que, supuestamente, le había provocado su pareja al golpearla.

Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) evacuó a la víctima primero al centro de salud de Arguineguín y, posteriormente, al citado centro hospitalario de la capital grancanaria. Fuentes cercanas a la investigación precisaron que, en un principio, las heridas no parecían revestir la gravedad suficiente como para peligrar la vida de la agredida. Sin embargo, ya en el hospital, por la mañana, Donna Cowley entró en parada cardiorrespiratoria cuando los sanitarios estaban realizando una valoración sobre su estado de salud. Estos no pudieron reanimarla, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas y el equipo territorial de Policía Judicial de Puerto Rico iniciaron una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Así, el Instituto Armado indicó que se encuentra la espera de conocer el resultado oficial de la autopsia realizada al cadáver para conocer los motivos exactos de la muerte y si guarda relación con la agresión.

Mientras avanzan las pesquisas, el juez de violencia de género de San Bartolomé de Tirajana tomó declaración a Jim Breaks y, a petición de la Fiscalía de violencia sobre la mujer, envió a exluchador británico a prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.

Breaks y Cowley habían mantenido una relación sentimental, pero esta se había roto hacía un tiempo. Sin embargo, ambos seguían residiendo juntos. Así lo apuntaron allegados de esta antigua pareja, que también precisaron que en ocasiones anteriores habían visto a Cowley con moratones. La fallecida no había presentado denuncia alguna contra Breaks por violencia de género ni tampoco se tenían registrado casos anteriores. Los amigos de ambos indicaron a The Sun que la mala situación económica de Cowley pudo desembocar en que no denunciara a su compañero.