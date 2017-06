Los servicios de extinción controlan el fuego que afecta al entorno de Doñana

El incendio declarado el pasado sábado en el paraje de La Peñuela, en Moguer (Huelva), presenta una "evolución muy favorable", lo que hace que desde la dirección del Plan Infoca se esté trasladando un mensaje de "optimismo moderado" para el entorno de Doñana.

Después de más de 45 horas de trabajos por tierra y aire, ya no se habla de tres frentes, sino de un perímetro de incendio "perfectamente consolidado", según ha indicado a los medios de comunicación, tras la última reunión técnica celebrada a las 18:00 horas en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

Dentro de ese perímetro existen "puntos calientes" en su interior que rebrotan, sobre todo lo han hecho en las horas de más calor y un poco con el viento que está corriendo esta tarde en la zona, si bien "automáticamente los medios aéreos se están dirigiendo a ellos para apagarlos de manera rápida", según el consejero.

Son estos los que a lo largo de esta tarde están "estabilizando el incendio poco a poco, presentando una evolución como se preveía", ha señalado Fiscal, que ha apuntado que, de los más de veinte medios aéreos disponibles para hoy, están trabajando sólo cinco, "cifra suficiente para mantener a raya el incendio".

Desde el Infoca, se tiene dispuesta una Brica -brigada contra incendios- por si algunos de estos puntos adquirieran más importancia y "poder desplazarse de inmediato y trabajar desde tierra".

Nada tiene que ver esta situación con la que se vivió ayer en la zona, cuando un viento cambiante y errático impedía trabajar, en algunos momentos, a los medios aéreos.

El cambio de las condiciones climáticas a ultima hora de la tarde de ayer y el intenso trabajo realizado por los profesionales de Infoca, Unidad Militar de Emergencias y Consorcio Provincial de Bomberos, entre otros, durante la noche, han posibilitado un cambio de escenario que lleva a ese "optimismo moderado". "No tenemos prisa en dar por estabilizado el incendio, avanza de una manera más que adecuada para la planificación que habían hecho los técnicos del dispositivo", ha apuntado el consejero, quien ha remarcado que "lo importante ahora es que el viento no cambie para poder seguir trabajando como hasta ahora".

Por el momento, continúan sin hablar de superficie estimada afectada por el fuego, aunque Fiscal ha reconocido que se trata de "un gran incendio". Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha explicado que en la reunión técnica se ha decidido que las personas que continúan desalojadas "no regresen todavía a sus casas" y ha dejado claro que la autorización no se producirá hasta que "no se dé el cien por cien" de seguridad y tranquilidad absoluta. Por ello, ha reiterado su petición de "paciencia y tranquilidad" a esas personas, más de medio millar, que aún están a la espera de volver a sus viviendas. Según los últimos datos aportados por el 112, eran aún 450 las personas realojadas en distintos lugares de Matalascañas, El Rocío y Moguer. Uno de los mensajes más destacados de la jornada ha sido el lanzado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita al PMA, mostrándose tajante al afirmar que "no se va a permitir que se recalifique ni un sólo metro incendiado".