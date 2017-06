Detenidos dos delincuentes por asaltar una joyería en Las Galletas

La colaboración vecinal resultó fundamental en la resolución de un atraco, frustrado, a la joyería Francis, sita en la avenida Fernando Salazar, de Las Galletas, el pasado jueves.

Dos jóvenes, identificados como O. O. C. C., de 20 años y su compañero C. P. P., de 21, ambos naturales de la capital tinerfeña, fueron detenidos por la Policía Local de Arona, minutos después de que uno de ellos entrase al mencionada establecimiento y le pidiese a una de las empleadas que le mostrase una serie de alhajas. Cuando tenía un estuche que contenía un total de 13 cadenas de oro, valorada la más barata en 400 euros la más cara en 4.000, se la arrebató y huyó con la misma. El montante de las joyas fue tasado en 16.000 euros. Ella salió detrás de él y recuperó el estuche sin las cadenas, del interior de un coche, un Citroën C3, de color azul.

Los dos delincuentes huyeron hasta una explanada cercana donde uno de ellos fue cercado por varios vecinos, mientras éste intentaba no relacionarse con el robo. De hecho, uno de ellos manifestó a la primera dotación de la Policía Local de Arona que llegó al lugar, que varias personas los estaban relacionando con un supuesto robo e intentando agredirlos. Los agentes pusieron orden en el lugar y, en ese instante llegó una vecina que relató que un hombre, testigo aportaba unas grabaciones vídeo teléfono donde implicaba a estos jóvenes y se podía observar que el autor del robo salía huyendo desde el interior del turismo que conducía una de estas personas. El testigo mostró las imágenes y se podía observar como uno de los detenidos, cuya vestimenta (pantalón y camiseta blanca) coincidía con el supuesto autor del robo. Otros testigos agregaron que el vehículo estaba en marcha con la intención de abandonar la zona. Otro de los presentes relató a los funcionarios policiales que los jóvenes estuvieron a punto de atropellarle en las proximidades cuando se dirigían a los estacionamientos de tierra donde fueron capturados. Los detenidos, junto con las diligencia pasaron a disposición judicial.