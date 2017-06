Una bloguera francesa muere haciendo crema chantilly

Hay accidentes que pueden llegar a ser muy sorprendentes e insólitos, incluso con un fatal desenlace. Esto es lo que le sucedió a la bloguera francesa Rebecca Burger, una mujer de 33 años conocida en el mundo del fitness y las redes sociales, que murió esta semana a causa de la explosión de un sifón mientras elaboraba crema chantilly.

El pasado día 18 de junio, la mujer estaba en su casa de Mulhouse preparando la crema cuando la parte superior del sifón explotó, provocándole herias graves en el pecho que finalmente le llevaron a su muerte. Una noticia que sus más leales seguidores de las redes sociales conocieron por Instagram estos días a través de un comunicado de la familia y de una fotográfia del sifón en cuestion.

"Es muy triste para nosotros anunciar que Rebecca falleció el 18 de junio en un accidente en casa", relató la familia en una foto que colgó en la famosa plataforma para recibir, en tan solo 15 horas, miles de comentarios de condolencias.

No es la primera vez que alguien tiene una muerte de estas características en Francia. El Instituto nacional del consumo (INC) ha advertido sobre los riesgos de ese mismo tipo de sifón, de marca Ard'Time, cuya cabeza de plástico no resiste a la presión ejercida en el cuerpo del recipiente por la presencia de gas carbónico.