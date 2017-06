Desalojan un inmueble de 41 viviendas en San Isidro con 50 ´okupas´ dentro

Todo transcurrió con relativa normalidad, a pesar de los momentos de tirantez que se vivieron, con lágrimas incluidas durante el desalojo de un edificio de 41 viviendas que estaban ocupadas en la zona de La Jurada, en San Isidro, propiedad de una entidad bancaria, y que contaba con una orden judicial de desalojo. El Barco era el nombre que le pusieron sus moradores.

En su interior, medio centenar de personas esperaban la orden después de diversos intentos de que fuese desalojado de forma voluntaria. Al negarse a ello, al final el juzgado decretó su desahucio.

Desde primeras horas de la mañana un enorme despliegue de la Guardia Civil, incluyendo al Grupo Rural de Seguridad nº 8 que se desplazó expresamente a la zona, esperaron que a partir de las nueve de la mañana, de forma voluntaria, los ocupantes de las 41 viviendas fueran desalojando las mismas. Los agentes provistos de arietes tuvieron que derribar varias puertas del edificio puesto que los okupas que en ellos vivían no se encontraban en esos momentos en su interior.

La Guardia Civil dio de plazo desde las 09:00 horas hasta las 14:00 para retirar todo aquello de valor que consideraban importante. Finalizado este periodo el banco colocó en la entrada dos vigilantes de seguridad. Dentro quedaron las pertenencias de quienes no pudieron sacarlas a tiempo.

La nota negativa fue el hallazgo en el garaje de el Barco de un ciclomotor Scooter que figuraba en la base de datos de la Benemérita como sustraído. Con posterioridad, algunos de los okupas desalojados se dirigieron hacia otro inmueble en San Isidro con intención de ocuparlo, pero varias patrullas del Instituto Armado lo impidieron.

Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se preparó a un equipo de Protección Civil y la Policía Local para atender las incidencias y las necesidades, entre ellas la de facilitar la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, ya que el resto de desalojados consiguieron alojamiento con sus familias. Además, la Corporación granadillera entabló diversos contactos con otras administraciones y con la propia Dirección General de la Vivienda, para buscar una solución.

Entre los desalojados había varias familias con menores, al menos seis, así como una quincena de mujeres. Muchos de los desalojados salieron con sus animales de compañía, fundamentalmente perros.

En el lugar se concentraron numerosas personas, unas para apoyar a los desalojados y otros, para alegrarse de la medida judicial ya que manifestaron que en su interior habían objetos robados y la convivencia se hacía insoportable.

Peleas de madrugada

Varios constataron que a lo largo de los dos años y medio que ha permanecido ocupado, al menos cuatro personas han fallecido por diversas circunstancias. Una de ellas una joven murió supuestamente a consecuencia de una sobredosis. El último de los fallecimientos tuvo lugar el 24 de diciembre de 2016, cuando un vecino de la tercera planta fue hallado sin vida dentro de su casa. La causa, al parecer, cirrosis. A ellos hay que unir las peleas en horas de madrugada y algún que otro intento de homicidio.

Durante el desalojo apareció un hombre que dijo haber sido "presidente de la Comunidad de Vecinos" de El Barco, que relató que le fue imposible, por el alto grado de conflictividad, sacar adelante el proyecto.

Otra de las vecinas, enferma de cáncer según manifestó a los agentes, pidió que una maceta con una planta de marihuana no se la hiciesen desaparecer y se la entregasen. El joven agente de la Benemérita le dijo que si no había cogollos se la podía quedar.

Otra mujer se lamentó de que en las escasas dos semanas que estuvo viviendo en el inmueble, le desvalijaron su coche. A pesar de ello, esta misma persona colaboró con los vecinos en el desalojo. Ayer, al menos unas veinte personas de las desalojadas tenían intención de pasar la noche en la calle, con su mobiliario frente a la que fue su vivienda durante dos años y medio.

Vanessa García Estévez, natural de Vigo, de 34 años, que llegó a la Isla cuando tenía 8, se vio en la necesidad de entrar al edificio ya que no podía pagar el alquiler. Esta víctima de violencia de género cobraba una ayuda y por no firmar un mes, debido a un despiste, se le retiró la subvención y se quedó sin dinero. Los Servicios Sociales de Granadilla le quitaron la hija, de siete años, por vivir de ocupa. Ahora mismo ha conseguido la Prestación Canaria de Inserción, 470 euros. Vanessa se quejaba amargamente de que no hubo un preaviso de al menos 15 días para no encontrarse de repente en la calle. "Estamos en estos momentos en manos del destino", sentenció.

El grupo Podemos en el Cabildo Insular en un comunicado remitido a este diario manifestó que "el problema de la vivienda en esta Isla no afecta solo a las personas que no pueden costearse un hogar, sino a toda la sociedad tinerfeña, pues difícilmente podremos prosperar si una parte tan importante de nuestra ciudadanía queda condenada a la exclusión social más absoluta, sin siquiera poder disponer de un techo digno". Y recuerda que estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, "por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución".