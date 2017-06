Una madre y su hija naturales de Tenerife salvan sus vidas en el incendio de Londres

Los bomberos lucharon desde la madrugada del miércoles contra un gigantesco incendio que ha devorado la Torre Grenfell, en el centro-oeste de Londres en la que vivían entre 400 y 600 personas. Aún hay muchos desaparecidos. El fuego se ha cobrado 17 vidas, según indican los últimos datos confirmados y 30 residentes siguen ingresados en seis centros de la ciudad, de las que 15 se encuentran en estado crítico.

Dorinda Suárez, una vecina gallega que escapó del fuego, afirmó "no saber nada" de una canaria y su hija, según indicó para la Cadena Cope en la mañana de ayer. Además, confirmó la presencia de otros españoles en el edificio, una mujer de Ferrol que "está hospitalizada" y una familia de Galicia que están a salvo. Afortunadamente, la familia canaria está fuera de peligro. Ana, vecina del noveno piso, no estaba en su casa esa noche. "Estaba en casa de mi hija, que se ha mudado", afirma Ana, natural de Tenerife y que lleva 30 años afincada en la capital británica. Las dos isleñas respiran aliviadas al pensar en lo que les podía haber pasado y comprobar que Dorinda y el resto de vecinos gallegos se encuentran sanos y salvos. El fuego y el humo todavía eran visibles ayer, 30 horas después de declararse el incendio, en el edificio situado en Kesington, cerca del popular barrio de Notting Hill. La torre, que albergaba 120 pisos y que ha quedado prácticamente destruida, aunque no se teme que la estructura se derrumbe. Las causas aún no se han aclarado, aunque los vecinos aseguran que habían advertido sobre deficiencias de seguridad en la torre, construida en 1974 y rehabilitada el año pasado, mientras que el Gobierno británico ha anunciado un plan para inspeccionar edificios similares y ofrecer garantías a sus residentes de que cumplen con la normativa contra incendios. La junta de gobierno del distrito de Kensington y Chelsea señaló en un comunicado que su principal objetivo por el momento es dar apoyo a la operación de rescate. Por su parte Rydon, la empresa de construcción que en 2016 rehabilitó el exterior, aseguró en un comunicado que el edificio "cumplía todos los estándares" legales. La primera ministra británica, Theresa May, ha prometido una investigación mientras el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha asegurado que "hay muchas preguntas que responder".