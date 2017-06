Asaltan un bar en el Puertito de Güímar y se llevan las tragaperras en un furgón

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Güímar investigan el asalto ocurrido en la madrugada de ayer a un bar en el Puertito y donde los autores sustrajeron las máquinas tragaperras y se las llevaron a bordo de una furgoneta, según apuntaron fuentes cercanas al suceso.

Los delincuentes se llevaron las tragaperras que posteriormente forzaron. El vehículo fue localizado por fuerzas de la Guardia Civil abandonado en el municipio de Arico. En su interior aparecieron las máquinas forzadas.

Fuentes del Instituto Armado consultadas por la opinión de tenerife no descartaban que detrás de estos hechos se encuentre la banda autora de una serie de robos ocurridos en la zona de La Camella, en Arona. Los restos de la caja registradora y la máquina tragaperras fueron localizados en Chayofa. Los asaltantes asaltaron el bar El Picoteo, sito en la carretera general TF-28, según narró su propietario Antonio Medina. "Este es el tercer robo que sufre mi negocio. En esta ocasión estamos hablando de profesionales ya que con una radial cortaron las rejas del establecimiento, que tengo que poner nuevas. Una vez dentro se apoderaron de las dos máquinas tragaperras. Una apareció en Chayofa y la otra cerca de la urbanización Las Águilas. En cuanto al valor de lo robado, supera los 2.500 euros". Medina agregó que "nunca he tenido alarma ya que pensé que no era necesario". La Guardia Civil cree que los asaltantes eran cuatro y que viajaron a bordo de dos vehículos, uno de ellos un furgón para poder cargar las máquinas de juegos de azar". Estos asaltantes también reventaron otro establecimiento en Valle San Lorenzo por el mismo procedimiento y otro en Buzanada.