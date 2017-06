´Motín´ en un avión de Mauritania Airlines por las maletas

Un vuelo de Mauritania Airlines International que salía este viernes del aeropuerto de Gran Canaria con destino a Nuakchot a las 13. 15 horas ha sufrido un retraso de más de una hora debido a que los pasajeros han rechazado que las maletas se quedaran en tierra cuando ya estaban dentro del avión y a punto de partir.

Según ha comunicado un pasajero, la compañía tenía la bodega llena de carga y no le cabían más bultos por lo que decidió no meter más equipaje. Los pasajeros han comenzado a protestar y han llamado a la Guardia Civil del aeropuerto, que finalmente se ha personado en el avión, para saber lo que ocurría. Unos quince pasajeros han decido finalmente quedarse en tierra si no volaban con sus maletas, mientras que el resto del pasaje ha preferido volar en el 737. El avión, que no iba lleno, ha despegado finalmente a las tres de la tarde.

Iberia, que es la operadora que gestiona el handling a la compañía en el aeropuerto de Gran Canaria, ha señalado que siempre es la aerolínea la que estima la carga que debe subir al avión y que, ante todo, está la seguridad de los pasajeros. Este periódico ha tratado sin éxito de contactar con Mauritania Airlines.