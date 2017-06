Unos negocios de Santa Cruz piden acabar con el acoso de los indigentes

En pleno centro financiero de la capital tinerfeña y a escasos metros del Cabildo Insular se ha desatado la polémica por las continuas peleas entre indigentes y clientes de los negocios de restauración. "Esto lleva mal camino. La agresividad de algunos indigentes ha llegado a tal punto que ya no respondemos de los que pueda pasar", afirmó en la tarde de ayer a la opinión de tenerife, Nelson Viteznik, propietario del restaurante Turpial.

Este empresario narró indignado el calvario por el que atraviesa tanto él como otros propietarios o la propia dueña del quiosco Cande, a la que continuamente insultan.

"Llevamos dos años sufriendo este problema con los mismos indigentes. En un primer momento el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no acabó con el problema pero mitigó el caso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte alguno de ellos se ha vuelto bastante agresivo", contó Nelson, quien añadió "han llegado a romper la fachada del edificio donde nos encontramos. Insultan a los clientes y principalmente a las mujeres y cuando no les dan dinero, los gritos y amenazas dan miedo. Lo más suave que llaman a las mujeres es de puta para arriba".

La última trifulca y que obligó a intervenir hasta siete patrullas policiales tuvo lugar el pasado viernes. "Ese día había varios clientes comiendo en las mesas de la terraza y como nadie les entregó dinero se dedicaron a escupir en los platos de los comensales", sentenció no sin cierta amargura Nelson Viteznik, quien agregó "la Policía Nacional vino y estuvo como cuarenta y cinco minutos tratando de dialogar con los alborotadores, pero al final se fueron. Entonces, volvieron a la carga. Mis hijos trataron de disuadirlos y cuando salí y les recriminé su actitud uno de ellos me dijo 'te voy a matar'.

"Esto no puede continuar de esta manera ya que me quedo sin clientela. La Policía Nacional viene una y otra vez, pero no pueden hacer nada. Ya la última vez no pude contenerme y se lo dije a los agentes 'O vienen ustedes o se los entrego yo a pedacitos'.

Este propietario mostró su enorme preocupación ya que ninguna administración hace nada al respecto y "mientras tanto yo me estoy quedando sin clientes. Hasta que no haya sangre y una desgracia, y eso es precisamente lo que queremos evitar, parece que este problema no va a tener solución".

Como medida disuasoria dos entidades bancarias situadas en la calle General Gutiérrez han cerrado el acceso a sus cajeros automáticos con el fin de que estos indigentes no puedan pernoctar en su interior.

Sin embargo, los actos vandálicos son continuos y se centran tanto en romper el mobiliario urbano, como abollar a patadas los turismos estacionados en la zona.