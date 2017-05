Dos policías impiden que un varón se arroje desde un séptimo piso en Adeje

Dos policías locales de Adeje, uno de ellos psicólogo de formación y sanitario salvaron en menos de un mes la vida a una joven rusa y a un ciudadano chino, los cuales amenazaban con quitarse la vida.



En el caso del varón asiático de 37 años, bloqueó la puerta de acceso de su domicilio en la calle Drago con llave y colocó detrás un armario, la cama y un frigorífico para impedir la entrada. El hombre se encontraba sentado en la ventana de un séptimo piso y los policías pasaron más de dos horas sin parar de hablar con él y acudieron a recursos tales como ponerle música e incluso le arrojaron una manzana, todo ello con el fin de desconcentrarle y poder retenerlo. Los testigos narraron que además uno de los agentes le gritaba y lo hacía reír. El problema estribaba en que al ser un hombre de nacionalidad china y no entender el español se hacía muy difícil la comunicación. Estos testigos relataron que el supuesto suicida llegó a taparse los oídos para no oír las continuas llamadas de atención que le realizaba el psicólogo, momento en que el agente dio orden de derribar la puerta y tratar de cogerlo, pero la cosa se puso difícil ya que colocó una barricada detrás de la puerta y se subió a la ventana con el fin de arrojarse. En ese instante, el policía le tiró una manzana y agua y consiguió despistarlo e inmovilizarlo. Se da la circunstancia de que el día anterior había tirado toda la documentación a la basura y había comentado a sus compañeros de piso sus intenciones, indicadores de que el suicidio iba a ser inminente.



Este hombre tenía además varios signos de cortes cicatrizados así como quemaduras de cigarro, lo cual denotaba que había intentado acabar con su vida en otras ocasiones.



En el otro servicio, estos agentes salvaron la vida de una mujer, de 32 años, excomponente del ballet ruso y a la que su madre sostenía por los cabellos cuando trataba de arrojarse al vacío en la calle Mareverde. Los hechos sucedieron el 26 del pasado mes y cuando los funcionarios llegaron al lugar se toparon con la puerta cerrada y al ver que nadie abría, la tiraron a patadas logrando asir a la madre de la víctima que la tenía agarrada por los pelos. Una vez fue rescatada, la madre cayó al suelo extenuada ante la falta de fuerzas. La suicida relató a los funcionarios policiales que se encontraba en un estado de tristeza e infravalorada lo que le llevó a querer desaparecer porque según ella, nadie la quería.



Un psicólogo experto en estos temas consultado por la opinión de tenerife aseveró que "el suicidio es fácil de prevenir si se sabe como, el suicida se encuentra en una situación ambivalente. Por un lado, quiere morir pero por otro quiere vivir y ahí es donde juega un papel fundamental el mediador que tiene que buscar cualquier indicio para sacarle el trauma de querer irse buscando aquellas cosas que puedan dar sentido a su último día de vida".



Según datos del Instituto de Estadística de Canarias (Istac), en el año 2015 el suicidio en el archipiélago Canario fue la primera causa externa de muerte triplicando los accidentes de tráfico y 50 veces superior a las muertes por violencia de género. En el último de los servicios ocurrido el 23 de abril, estos policías no tuvieron tanta suerte y no pudieron evitar el fallecimiento de una joven que se precipitó al vacío desde la planta 14 de un edificio en Playa Paraíso.