Un ciclista, herido grave al ser arrollado por un todoterreno en Gran Canaria

Un ciclista, identificado como R. C. T., de 32 años y agente de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, sufrió el pasado sábado heridas de carácter grave tras ser atropellado por un todoterreno cuando circulaba por la carretera GC-550, entre los términos municipales de Santa Lucía y Agüimes, a la altura de Temisas. El accidentado se encuentra hospitalizado en un centro del sur de Gran Canaria con rotura de tibia y peroné y está previsto que sea operado durante el día de hoy. Este hecho se produce después de varios atropellos de esta misma índole; uno de ellos acabó con tres deportistas muertos en Valencia.



El suceso tuvo lugar sobre las once de la mañana cuando R. C. T., natural del citado barrio agüimense y aficionado a este deporte, circulaba en sentido bajada hacia la costa. Entre Temisas y Agüimes, un vehículo Toyota Land Cruiser conducido por una mujer de unos 60 años trató de adelantar al ciclista en una zona de buena visibilidad. Sin embargo, por razones que la Guardia Civil de Tráfico investiga, acabó arrollando el velocípedo cuando iba a proceder a su adelantamiento.



R. C. T. salió despedido más de 10 metros por el golpe, quedando finalmente tendido con lesiones de carácter grave. Al lugar se desplazó una unidad del Servicio de Urgencias Canarios. Los sanitarios que atendieron al ciclista le diagnosticaron rotura de tibia, peroné y maleolos, como indicaron fuentes relacionadas con el accidente. Por su parte, la bicicleta quedó destrozada por la colisión.



Una vez estabilizado, la ambulancia de soporte vital básico del SUC evacuó al herido hasta el hospital Hospiten Roca de San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana, donde permanece ingresado. Los médicos tenían previsto operarle ayer, aunque finalmente las intervención quirúrgica se llevará a cabo durante la jornada de hoy.



Miembros de la Guardia Civil de Tráfico también se personaron en el servicio, encargándose de instruir las correspondientes diligencias para conocer las causas del atropello.



Este hecho sucede en una semana en la que se han sucedido varios accidentes relacionados con ciclistas. El más grave se produjo el domingo, 7 de mayo, cuando una joven de 28 años, que dio positivo en el control de alcoholemia y en el de drogas, arrolló al grupo de seis deportistas mientras circulaban por la carretera N-332 que une Oliva y Denia. Dos de las víctimas murieron en el acto mientras que el tercero pereció cuatro días después en el Hospital de La Fe de Valencia. Otros dos afectados continúan hospitalizado.



Este fin de semana se volvió a repetir un suceso parecido, aunque sin víctimas mortales. Otra joven, de 25 años y borracha, se llevó por delante a seis ciclistas en Tarragona. Tres de ellos sufrieron heridas, uno de ellos de carácter grave. En Navarra, una conductora de 52 años cuadruplicó la tasa de alcohol después de que horas antes hubiera atropellado a un ciclista al que provocó heridas leves la carretera del Fuerte de San Cristóbal.



Estos accidentes han generado alarma entre los usuarios de la bici, que exigen mayor dureza para aquellos conductores que no respeten el metro y medio de distancia obligatorio durante el adelantamiento.