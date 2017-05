Menores alertó en 2010 del alto grado de desamparo de los niños de La laguna

Un informe del Área de Bienestar Social y calidad de Vida y Coordinación de la Unidad de Menores y Familia del Ayuntamiento de La Laguna tenía constancia desde diciembre de 2010 de la desprotección que supuestamente estaban sufriendo los dos hermanos que anunciaron a un policía local de la ciudad su intención de quitarse la vida debido a los presuntos malos tratos de los que venían siendo objeto, según recoge un informe al que tuvo acceso la opinión de tenerife.



El mismo recoge las actuaciones llevadas a cabo y como conclusiones apuntaba que "se trabajó con la unidad familiar desde principio del 26 de octubre de 2010, tras la intervención e investigación, dicho equipo emitió un informe el 15 de diciembre de ese año donde dictamina: "Que se confirma una situación de desprotección infantil en un nivel de gravedad elevado definido como 'alto riesgo de desamparo".



Dicho informe fue traspasado al equipo de alto riesgo del Ayuntamiento de La Laguna, donde los progenitores colaboran en el desarrollo de dicho proceso. En julio de 2011 se instó a la ONG Aldeas Infantiles a participar en dicho seguimiento. Finalmente, en octubre de 2015 los padres de estos dos hermanos de 15 y 14 años renuncian a la intervención del equipo de riesgo de la zona casco, ya que no consideran que sus hijos estén en situación de desprotección. El Área de Bienestar Social y Calidad de Vida unidad de Menores y Familia ante la respuesta reiterada de no colaboración de los progenitores a trabajar conjuntamente, dirigen el informe a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia con fecha 2 de marzo de 2016.



Fue a raíz de la confesión espontánea a un policía local que hacía su ronda por la calle La Carrera, sobre las 07:50 horas cuando fueron trasladados a Comisaría. Una vez allí se dirigieron hasta el centro Príncipe Felipe donde se entrevistaron con la psicóloga y entre los informes redactados y tras su testimonio se decidió el ingreso urgente, como medida cautelar en un CAI de La Laguna. Fue precisamente cuando se encontraban en la Dirección General del Menor, el momento en que los menores manifestaron el deseo de denunciar a sus padres por todo lo que supuestamente les habían hecho. Una persona que podría aportar luz a todo este proceso es la cuidadora que trabajaba en la casa de La Laguna donde residían los niños.



Galletas bajo la almohada



Fue el testimonio de los dos hermanos tras la denuncia y una larga investigación, lo que permitió a los policías locales de La Laguna, que han realizado un magnífico y exquisito trabajo a través del grupo GARA, localizar a esta mujer.



Según la niña cuando le preguntaron si había alguien que supiese de estos hechos, la menor narró "que desde el verano no sabe nada de la familia, no tienen contacto. La única persona que sabe algo es una cuidadora que tuvieron hace dos años, que sólo saben que se llama P., que como sus padres no le daban suficiente comida, ella les dejaba alguna galleta debajo de la almohada, sus progenitores se enteraron y la echaron". La niña añadió que "cuando les hacíamos entrega de algún regalo por el día de los padres y madres, hechos por nosotros, ya que no podíamos comprar nada porque nunca nos daban dinero, cogían el detalle y lo tiraban a la basura delante de nosotros". Por estos hechos el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna tenía prevista la celebración de una vista rápida tras la elaboración del atestado policial 9803/2017.



Este diario localizó ayer a la cuidadora y corroboró la manifestación de los menores, aunque agregó que solo vio una vez levantar la mano a los padres adoptivos.