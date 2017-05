Dos menores acuden a la Policía Local tras intentar suicidarse por malos tratos

Dos hermanos menores de edad, una niña de 15 años y un varón de 14, se dirigieron a un agente de la Policía Local de La Laguna que hacía su ronda en la vía pública para manifestarle que "estaban siendo maltratados por sus padres adoptivos"; ante tal hecho se trasladó a los niños a la Jefatura de la Policía Local para ser oídos, ya que incluso la pequeña contó que en el mes de diciembre del pasado año intentó quitarse la vida ingiriendo jabón, aunque no consiguió su propósito y desde esa fecha le duele el costado derecho, tal y como obra en los documentos a los que tuvo acceso la opinión de tenerife.



La niña, de forma espontánea y en presencia de un abogado de oficio, comenzó su declaración relatando que lleva aproximadamente nueve años sufriendo supuestamente tanto ella como su hermano maltrato por parte de sus padres, motivo que les impulsó a denunciar los hechos ante la Policía, ya que no aguantaban más.



El maltrato, según esta niña de quince años, supuestamente consistía en que al segundo día de llegar a casa de su país natal, Ucrania, le pegaron por haber cogido una naranja sin permiso. La menor agregó que le pegan sin causa justificada continuamente y que son arrestados e insultados.



Sobre la forma en que les pegan, relataron que en ocasiones lo hacen con la mano y en otras le han pegado con un cinturón, con una cacerola, un zapato o lo primero que encuentran a mano.



En cuanto a los insultos sus progenitores adoptivos solían llamarla "gilipolla, subnormal, inútil, no eres apta para esa tarea, hija de puta, me cago en la hora en que naciste y en que te fui a recoger. No les damos regalos en Reyes, porque eso son para personas normales, no para retrasados como ustedes".



La forma de castigarlos, según la niña, fue cambiando con el tiempo. "Antes en la casa había una habitación sucia, con telas de araña, desordenada, llena de trastos y tanto a mi hermano como a mí nos encerraban dentro de ella, desnudos los dos, no nos daban comida, solo nos proporcionaban agua y las últimas veces nos encerraban de manera individual cada uno en su habitación, con llave, quitándonos toda la ropa o la poca a la que teníamos acceso, hablo incluso de almohada, manta, sábanas y cualquier ropa personal", señaló a los agentes del grupo de Ayuda y Respuesta al Abuso (GARA).



La supuesta víctima de estos malos tratos también relató que "nos encierran todos los días, desde las 14:00 horas, dándonos la comida en la habitación, sin ver la tele, sin ordenador, sin juegos sin nada. Además, hacemos nuestras necesidades en una escupidera en la habitación, ya que no tenemos acceso al cuarto de baño y si por casualidad se nos derrama alguna gota, mientras la llevamos a vaciar, mi madre nos amenaza diciendo 'tu padre puede tomar represalias por eso, tirándolos sobre la cama y tendrías que dormir meada".



Como ejemplo de esto contó que en una ocasión, siendo más pequeña, se le cayó un poco de orines en el suelo y su padre, supuestamente, la agarró por el cuello y le restregó la cara con el pipí que estaba en el suelo".



Ante este cúmulo de supuestos malos tratos se citó a los padres, a los cuales se les comunicó que los menores pasaban, como medida cautelar, a un Centro de Atención Inmediata. Además, los progenitores quedaron imputados por los supuestos delitos de coacciones, detención ilegal, maltrato y vejaciones en el ámbito de la violencia doméstica.



La niña agregó que "no veía salida y que se había puesto límite esa semana y si no lo solucionaba se suicidaría, aunque sabía que no era la mejor opción ya que dejaba a su hermano solo".