Coge un taxi en La Victoria, no paga la carrera, va a Tacoronte y pega un tirón

Algunos ladrones ya no se arredran ante nada ni ante nadie. El pasado viernes, un delincuente tomó un taxi en La Victoria de Acentejo y le pidió al profesional del volante que lo condujese hasta el vecino municipio de Tacoronte, donde, llegado a ese lugar, se bajó, no le pagó la carrera y, además, delinquió, tal y como confirmaron a la opinión de tenerife fuentes cercanas al suceso.



Los hechos ocurrieron a media mañana del viernes cuando un sujeto que tenía el pelo corto y vestía sudadera llegó a la zona centro de Tacoronte en el taxi desde La Victoria.



Calle El Durazno



Este individuo se bajó del vehículo público y no pagó la carrera, por lo que emprendió la huida a la carrera hasta que observó a una señora, a la que propinó un tirón y le sustrajo el bolso que portaba. El individuo tras el hecho delictivo salió corriendo por la calle El Durazno sin que los esfuerzos tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil por darle alcance dieran fruto.



Pero este no fue el único robo ocurrido en el municipio de Tacoronte, donde días pasados el constructor de una obra en la calle Sebastián Machado denunció el hurto de toda la maquinaria de la empresa, por lo que denunció los hechos ante el puesto de la Guardia Civil del municipio.



De la primera inspección ocular llevada a cabo por los agentes se desprende que no había señales de forazamiento en la puerta de acceso, por lo que los investigadores creen que el ladrón o ladrones son personas de confianza, que tenían una llave de acceso o bien conocían el lugar donde se guardaba la maquinaria. Puestos en contacto con la propietaria de la obra reconoció los hechos aunque declinó hacer cualquier manifestación al respecto.