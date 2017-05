La caída de la banda más brutal de la historia de Tenerife

Los cuatro componentes de la banda eran considerados por la Guardia Civil como los delincuentes más violentos que han operado en la provincia de Tenerife en mucho tiempo. De hecho, desde que sus componentes están en prisión no ha habido ningún asalto con tanta virulencia como la que les llevó supuestamente a acabar con la vida de un empresario y de un joven traficante en Lanzarote. Tres miembros cumplen cárcel en Tahiche y otro en Tenerife II.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, logró el año pasado desarticular una peligrosa banda formada por cuatro varones -J. M. B. O., alias El Caracortada, nacido en 1966; N. D. P. P. , El Tortilla, de 1978; N. M. G. A., de 1990, El Peón; y A. D. D., Ángelo, de 1980-, así como una mujer que ejercía la prostitución en San Isidro. Se caracterizaban por su desmesurada violencia, lo que les llevó, supuestamente, a acabar con la vida de dos personas en Lanzarote. Otra de sus cualidades de este grupo era la capacidad para trasladarse a diferentes islas del Archipiélago para poder llevar a cabo sus robos. La Guardia Civil tiene constancia de que estos sujetos se trasladaron, aparte de la Isla de los Volcanes, a La Palma con el objetivo de buscar posibles víctimas.



A raíz de estos crímenes se puso en marcha la operación Plateada, denominada así por tener uno de sus integrantes un turismo Opel de color gris con el que llevaron a cabo algunos de sus golpes, lo que a la larga sirvió para poder desarticular a esta red.



La investigación siguió dos líneas. Una estaba a cargo de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, que investigaba el asalto del que fue objeto el empresario José Antonio Perera León, conocido como El Carpintero, en enero de 2016 al que torturaron en su domicilio de La Florida, en Lanzarote, empleando para ello corriente eléctrica en diferentes partes de cuerpo y golpes en la cabeza con un objeto contundente. Junto a la víctima se encontraba su mujer.



Tras pasar 14 días ingresado y ser sometido a varias operaciones, José Antonio Perera recibió el alta hospitalaria. Sin embargo, pasados varios días regresó al hospital al sentirse mal, con mareos y dolor en una de sus extremidades inferioresDespués de ser atendido volvió a ser dado de alta. Sin embargo, al ver que su estado empeoraba, regresó al hospital, donde le detectaron un trombo y terminó falleciendo.



Una de las características de este grupo criminal era el grado de violencia que empleaban para amedrentar a sus víctimas. En uno de los robos que la Guardia Civil les imputa, los delincuentes taladraron la rodilla de su víctima con el fin de hacerle confesar.



Mientras esto tenía lugar en Lanzarote, mucho más lejos, en La Camella, municipio tinerfeño de Arona, se producía un asalto con unas características similares a las empleadas en la casa de El Carpintero. En este caso la víctima fue José Tavío, que tuvo mejor suerte y pudo escapar con vida de la brutal paliza que recibió por parte de estos delincuentes.



Los hechos tuvieron lugar alrededor de la medianoche del 22 de febrero de 2016 cuando los atracadores accedieron a la vivienda y fueron en busca de la víctima, a la que golpearon de forma salvaje y de esta manera conseguir el botín, que consistía en cuatro maletines en los que se supone que la víctima guardaba dinero. La víctima tuvo que ser evacuada hasta un centro hospitalario de Playa de Las Américas en ambulancia. Los delincuentes, además, intentaron forzar una caja fuerte pero no pudieron.



Se escondieron en la azotea



En este robo de Arona, los delincuentes llegaron primero al edificio propiedad de José Tavío pero una vecina observó cómo varias personas se movían en su interior, por lo que alertó a José Tavío, que acudió con su compañera. La víctima subió hasta el inmueble pero no observó nada anómalo, por lo que se marchó. Sin embargo, los delincuentes, al sentir que alguien llegaba, se escondieron en diferentes estancias así como en la azotea, para regresar una vez que el propietario se hubiera ido.



Por segunda vez, los delincuentes son descubiertos y esta vecina vuelve a llamar la atención de José Tavío, que de nuevo regresa a su piso en La Camella. En esta ocasión, Tavío no va a tener tanta suerte puesto que nada más salir del ascensor interior de su piso descubre a los delincuentes y se enfrenta a ellos. Pero son muchos para una persona. Lo tiran al suelo y comienza un rosario de golpes que le provoca diversas fracturas, hasta que la víctima escucha decir a uno de los atracadores: "Parad, parad".



En ese momento, los asaltantes abandonaron el lugar sin conseguir forzar la caja fuerte que era su intención. José Tavío es uno de los testigos que ha declarado en el juicio por el caso Arona 1, que se celebró en enero pasado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, y en el que están desgranando una supuesta red de favores pagados y recibidos, en forma de comisiones ilegales para obtener licencias municipales. Tavío, promotor inmobiliario, declaró el 3 de febrero.



Además, este empresario del sur de Tenerife es uno de los denunciantes del conocido como caso Relinche, que investiga al excalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, por supuestamente permitir a un familiar suyo que ejecutara un chalet de dos plantas en suelo rústico con una licencia para construir un establo.



Fueron varios vecinos, alertados por los gritos y los golpes, los que comenzaron a asomarse y a tomar nota de las características físicas de los delincuentes, que luego aportarán a los investigadores. Uno era bajo y cojeaba, otro iba a bordo de un turismo Opel de color gris plata, otro facilitó parte de las placas de matrícula del coche...



Empieza la persecución



Es a partir de este momento cuando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Américas, apoyado por sus compañeros de la Comandancia del Instituto Armado en la capital tinerfeña, se ponen manos a la obra. En esta ocasión al menos cuentan con varias pistas sobre las que trabajar.



La primera y más importante es la del turismo empleado. Los guardias civiles investigan un centenar de coches de esta marca, modelo y color, que tenían en común alguna de las placas facilitadas por los testigos.



"Bingo", gritó uno de los guardias. Un coche como el que se vio en la escena del robo es propiedad del padre de un delincuente, conocido policialmente como El Tortilla. Rápidamente se establece un apostadero en torno a esta persona que les conduce, sin saberlo, hasta donde se encuentra su hijo. "Este fue el dato que nos permitió llegar hasta el resto del grupo", apuntó a la opinión de tenerife uno de los responsables en la desarticulación de este grupo itinerante. Y efectivamente, sin quererlo El Tortilla les lleva hasta El Caracortada, Ángelo y Peón.



Es en este momento cuando la Benemérita se da cuenta de que están ante un grupo cohesionado, violento y con numerosos antecedentes a sus espaldas. A partir de este momento habrá que vigilar sus pasos. Para ello, los miembros de la Policía Judicial se turnan para los seguimientos. Así, varios de ellos parten en turismos camuflados hasta el muelle de Los Cristianos donde están a punto de embarcar dos de los componentes de este grupo hacia La Palma en busca de nuevos objetivos.



En la Isla Bonita



Una vez desembarcan en la Isla Bonita se dirigen hacia la capital palmera, Los Cancajos y Los Llanos de Aridane, pero bien porque no conocían el lugar o porque el informador que tienen allí no les ha facilitado un objetivo sencillo regresan nuevamente a Tenerife.



Investigaciones de la Policía Nacional permitieron averiguar que los integrantes de esta banda están considerados como los presuntos autores del asesinato y detención ilegal de Juan Carlos Tejera, el joven cuyo cadáver fue hallado el 21 de marzo de 2015, engrilletado y con evidentes signos de violencia, dentro de una cueva en una escombrera de Arrecife (Lanzarote).



Todos los arrestados formaban parte de una organización criminal afincada en el sur de Tenerife dedicada a la comisión de robos violentos, según informó en su momento en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.



Desaparición de un 'camello'



El pasado 13 de marzo de 2015 se presentó una denuncia en la Comisaría de Arrecife en la que se comunicaba la desaparición del joven Juan Carlos Tejera, en unas circunstancias por las que se catalogó "de alto riesgo". La investigación determinó que fue visto por última vez con vida la noche anterior en un bar de Arrecife donde había estado con unos amigos.



Tras el hallazgo del vehículo y de varios efectos personales del desaparecido en la zona de Argana Alta, a las afueras de Arrecife, y ante el descubrimiento de una mancha de sangre en el garaje de la víctima, se intensificó su búsqueda, en la que participaron efectivos de la Comisaría de Arrecife, la Subdirección General de Logística de la Dirección General de la Policía y Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.



Finalmente, el 21 de marzo de 2015, con la incorporación a la búsqueda de la Unidad de Guías Caninos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas, y en concreto del perro de rastreo de restos humanos (REHU), se consiguió localizar el cadáver del joven en una cueva tapada con piedras y tierra de la escombrera de la zona de Argana Alta. El cuerpo se encontraba engrilletado de manos y pies y tenía claros signos de violencia.



Las sospechas



Las pesquisas policiales centraron la búsqueda de los autores del hecho en una organización criminal afincada principalmente en el sur de Tenerife y dedicada a robos violentos. Esta organización criminal, que utilizaba la violencia con sus víctimas, secuestró a Juan Carlos Tejera Acosta en la creencia de que tenía guardada una gran cantidad de dinero.



Los numerosos dispositivos policiales de seguimiento y evaluación de las personas presumiblemente relacionadas con el entramado sirvieron a los investigadores para identificar plenamente a los miembros de la organización criminal en la que centraban las pesquisas.



Tras una complicada investigación tendente a la obtención de indicios suficientes, se procedió a las detenciones, entre el 15 y el 17 de junio de 2016, de los cinco integrantes de la organización criminal como presuntos autores del asesinato y detención ilegal del joven. Según la Guardia Civil era A. D. D., alias Ángelo, natural de Lanzarote la persona que supuestamente les señalaba las víctimas en esa isla, que además se vio involucrado junto con El Caracortada en la operación Astron.



En cuanto a la mujer, una ciudadana colombina, en un primer momento relató a los investigadores que se dedicaba a la prostitución en San Isidro y que fue captada por los delincuentes tras ver su anuncio en un periódico local y contratar sus servicios. A partir de ahí, según los agentes, fue intimidada por los ahora detenidos, quienes le amenazaron con hacerle daño a un hijo menor de edad. Sin embargo, a medida que avanzaban en las pesquisas a los guardias civiles no les quedó nada claro que este testimonio se ajustase a la verdad. Es más, creen que ella fue presuntamente el gancho en el asalto a la casa de El Carpintero. Tal y como relató a la Policía Judicial en su momento la viuda de José Antonio Perera, "se la encontró en la puerta del chalé cuando regresó de dejar a los niños en el colegio. Ella le aseguró entonces que pertenecía a la agencia de blanqueo de capitales".



La esposa la dejó pasar y dentro de la vivienda halló a su marido, víctima de numerosos golpes e incluso descargas eléctricas. Previamente lo desnudaron, lo maniataron, lo golpearon con saña y lo sometieron a descargas eléctricas. La víctima sufrió fractura en el cráneo, el brazo y las costillas, y permaneció la primera vez 14 días ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria. Sea como fuere en estos momentos se encuentra en libertad con cargos y es la única integrante del grupo que no ha pisado la cárcel.



Enorme frialdad



Uno de los agentes que intervino en los interrogatorios apuntó que "en ningún momento reconocieron los hechos ni se vinieron abajo". "Son delincuentes muy curtidos con muchos antecedentes a sus espaldas", matizó. Lo que sí aseguró el jefe de la unidad a este diario es que "después de la desarticulación de la banda, no ha habido ningún robo con ese grado de violencia". La Benemérita cree que esta banda podría estar detrás de otro asalto en Tinajo, en 2013 y meses después otro en Tinguatón, y donde emplearon una violencia desmedida donde le taladraron una de las rodillas.