Abordan un velero en aguas de La Palma y no encuentran rastro de droga a bordo

Un yate de bandera británica, que procedía de Aruba, en Antillas Holandesas, con cuatro tripulantes a bordo, de nombre Glober Trotter, fue abordado ayer por la embarcación de Vigilancia Aduanera Sacre, que lo condujo hasta el puerto de Santa Cruz de la Palma, en una operación antidrogas donde esperaban agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de la Isla Bonita y de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife desplazados exprofeso hasta La Palma.



El yate fue registrado de forma concienzuda por los funcionarios policiales y de Aduanas, que terminaron la inspección ocular sobre las 16:00 horas. Según las fuentes portuarias consultadas por la opinión de tenerife, durante el transcurso del registro no se halló ningún rastro de droga, aunque los cuatro tripulantes fueron conducidos hasta la Comisaría palmera para ser puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial de Guardia.



La patrullera Sacre, cuenta con 31,36 metros de eslora, 6 metros de manga, 3,4 de puntal y es capaz de alcanzar una velocidad de 35 nudos, todo un gigante sobre el mar y fue entregada en julio de 2007 y su puerto base es Galicia.



Fuentes de la Policía Nacional confirmaron el operativo pero no añadieron más al no estar cerrado.