Una pelea tumultuaria en La Laguna acaba con cuatro personas heridas y una detenida

Un gran esfuerzo tuvieron que realizar los agentes de la Policía Local de La Laguna que trabajaron la noche del domingo. Por un lado, controlar que no se produjeran desmanes durante la celebración del título europeo del Iberostar Tenerife; por otro, impedir la llegada de los fans turcos al centro de la ciudad; y tercero, evitar cualquier acto delictivo durante la madrugada. Todo ello, con solo 8 agentes por turno. Finalmente, tuvieron que emplearse con esfuerzo dado que sus servicios fueron requeridos en la zona de El Cuadrilátero, donde se produjo una riña tumultuaria. ¿El balance? Al menos 11 contendientes -9 de ellos identificados-, 4 lesionados -dos chicos y dos chicas- y un detenido.



Los hechos se desarrollaron sobre las 00:30 horas cuando una dotación de servicio en la plaza Víctor Zurita Soler fue requerida para disolver una riña tumultuaria en la que al menos había 11 personas pegándose, por lo que de inmediato procedieron a separar a las partes.



Durante esta actuación, el único detenido, identificado como C. P. P., de 27 años, vecino de La Laguna, supuestamente le propinó una patada a uno de los funcionarios al tiempo que le increpaba con la siguiente frase: "Por tener porra no te voy a tener miedo". Ante ello, los agentes tuvieron que reducirlo, empleando la fuerza mínima indispensable, dado que mostraba un alto grado de agresividad. Desde la Jefatura de la Policía Local se envió como refuerzo al servicio de Atestados.



Los implicados fueron identificados como M. S. E., varón, de 23 años, C. N. M., también varón, de la misma edad que el anterior, P. S. E., varón, de 26, S. Q. S., mujer, de 25, todos ellos naturales de Las Palmas de Gran Canaria, además, se filió a T. D. M., varón, de 21 años, K. H. B., varón de la misma edad que el anterior y A. F. G. H., también de 21, todos vecinos de Santa Cruz de Tenerife, los cuales manifestaron que deseaban interponer denuncia. En cuanto al origen de la pelea, al parecer pudo deberse a una desconsideración de uno de los implicados hacia otro de los jóvenes.



Por su parte, C. P. P., quedó detenido como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y trasladado hasta las dependencias policiales, al tiempo que se ponían los hechos en conocimiento del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Laguna.