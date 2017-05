Halla muerta a su mujer, intenta quitarse la vida y la Guardia Civil consigue evitarlo

La Benemérita cumple fielmente el precepto de ayudar al desvalido cuando requiere ayuda, tal y como lo recoge la Cartilla del Guardia Civil que dice: "Será siempre un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación, el que se vea cercado de asesinos, se crea libre de ellos; el que tenga su casa presa de las llamas considere el incendio apagado; el que vea su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado; y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos"



Eso fue lo que le sucedió ayer al marido de E. B., de nacionalidad belga, en Arona, la cual falleció en horas de mañana, tras sufrir un accidente casero y no poder recuperarla. Al parecer, según relató el esposo, N. P., a la Guardia Civil, horas antes encontró a su mujer muerta. Al parecer, la víctima se había caído en el baño el domingo, la sentaron entre cojines y se fueron pensando que se trataba de un simple mareo. La desagradable sorpresa vino horas después, E. B., estaba muerta. En ese instante comunicó a sus familiares que supuestamente iba a cometer una locura y estos pensaron que se que iba a quitar la vida. Por este motivo, los allegados alertaron a la Guardia Civil que desplazó una pareja hasta el lugar y durante varias horas se entrevistaron con N. P. al que convencieron de que desistiese en su actitud puesto que tal medida no conducía a nada. y del que no se separaron en ningún momento, en una muestra de la gran profesionalidad y humanidad de este cuerpo. El matrimonio regenta un conocido restaurante en el municipio de Arona.