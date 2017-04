El piloto de la RDA que pudo eliminar la Stasi en Arona

Ernest Degner fue uno de los motoristas más grandes que tuvo la República Democrática de Alemania. Acabó sus días en un apartamento de Los Cristianos, Tenerife. Su cadáver fue descubierto en 1983 por sus vecinos varios días después de su muerte. ¿Las causas? En principio todo apuntó a un colapso cardíaco. Sin embargo, pronto varias voces salieron al paso manifestando la posibilidad de que hubiese sido eliminado por la Policía política, la Stasi.

Ernest Degner, uno de los más grandes pilotos de motos de competición que tuvo la extinta República Democrática Alemana (RDA), acabó sus días en Arona, donde encontró su muerte, tras desertar del paraíso alemán. Su hijo mayor, Olaf, viajó hasta Tenerife y, cuando entró en el apartamento, se encontró con una escena dantesca. Ernest llevaba varios días muerto. Descubrió su cuerpo el 8 de septiembre de 1983 pero nadie sabe ni cuándo ni cómo murió, solo y enfermo mental.



Su muerte, ocurrida en Los Cristianos, municipio de Arona, arrastra algunas lagunas y conjeturas: desde un crimen con tintes de homosexualidad, pasando por una sobredosis, hasta un infarto de corazón. Esta última parece ser la tesis más creíble si no fuera porque el que fuera piloto era una figura clave en el organigrama de la RDA, cuyos cuadros de mando nunca le perdonaron su deserción y que se llevara consigo la patente de un motor para motos que vendió a los japoneses.



Precisamente, este hecho, unido a que a sus amigos más íntimos manifestaron en más de una ocasión que "siempre dormía con un arma de fuego debajo de la almohada", hicieron que otra tesis haya perdurado en el tiempo: detrás de su muerte pudo estar la famosa policía del régimen comunista, la archiconocida Stasi.



El Ministerio para la Seguridad del Estado (en alemán, Ministerium für Staatssicherheit), más conocido por su abreviatura Stasi, era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana. La colaboración entre la Stasi y la KGB soviética fue muy estrecha. Igualmente, la Stasi colaboró con varios grupos terroristas, especialmente la Fracción del Ejército Rojo o Banda Baader Meinhof, al que prestó identificaciones falsas y refugio; y con las Células Revolucionarias, lideradas por Johannes Weinrich, las que ayudó con armas, dinero y contactos para montar bases de inteligencia. Posteriormente ayudaron al llamado Grupo Carlos, liderado por Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal, que en marzo pasado recibió su tercera cadena perpetua por un ataque con granada contra una farmacia parisina que dejó dos muertos y 34 heridos en los años 70.



Pero ¿quién era realmente Ernest Degner? Este hombre, que a veces empleaba el nombre de Günther, nació el 22 de septiembre de 1931 en la pequeña ciudad de Gleiwitz y murió en su apartamento de Los Cristianos el 8 de septiembre de 1983, aunque según sus conocidos probablemente su muerte habría que datarla días atrás.



Degner comenzó su carrera deportiva con una moto IFA monocilíndrica de dos tiempos, marca que se fabricaba en Zschopau, y donde se produjeron antes de la guerra mundial las famosas DKW.



A mediados de los años cincuenta, la fábrica cambió su nombre de IFA a MZ (Motorradwerke Zschopau). La marca alemana compitió en el Mundial de 125 centímetros cúbicos en 1957 y demostró que sus máquinas eran rápidas y fiables. En la carrera del circuito de Hockenheim, Degner quedó sexto. En el año 1958, la RDA volvió a la competición con una motocicleta mejorada de 125 centímetros cúbicos y Degner obtuvo el quinto puesto en el circuito de la Isla de Man y el tercero en el Gran Premio de Nurburbing, Alemania.



Los alemanes del Este intentaron rentabilizar estos éxitos contratando pilotos extranjeros, aunque con no tan buena fortuna como esperaban. Ernest Degner que ascendió a la categoría del cuarto de litro, finalizó cuarto en el mundial de 250 centímetros cúbicos y quinto en 125, lo que le encumbró a los altares del mundo comunista.



En 1957 contrajo matrimonio con Gerda y dos años después nacería su primer vástago, Olaf. Sin embargo, Degner se percató de que detrás del Telón de Acero el mundo era diferente a los países occidentales donde competía. A partir de ese momento solo tuvo un pensamiento: escapar al mundo libre. Su mujer y su hijo no tenían permiso para viajar con él y Degner comenzó a maquinar cómo escapar de la RDA. En 1960, Degner ganó el Gran Premio de Bélgica y finalizó tercero en el mundial de 125 y octavo en 250.



El 13 de agosto de 1961, los líderes comunistas comienzan la construcción del Muro de Berlín, lo que sin duda acelera los planes de Ernest Degner de desertar junto a su familia en Occidente.



Desertó en Suecia



El 17 de septiembre de 1961, Degner supo que su mujer y sus hijos habían podido pasar a Occidente, así que el día de la carrera, a mitad de la prueba, se detuvo en un tramo del circuito, dejó su moto apoyada en el arcén, y se perdió en el bosque. Nadie supo que se fugaba hasta que esa noche lo echaron en falta en el hotel donde se alojaba el equipo. Kristianstad estaba a 60 kilómetros de la costa occidental del sur de Suecia, así que Degner escapó rumbo a la cercana Dinamarca, al temer que el gobierno socialdemócrata sueco lo entregara a las autoridades de la RDA. Una vez en suelo danés, fue interrogado por las autoridades, dado que se trataba de un súbdito de un país del Pacto de Varsovia, y Dinamarca era miembro de la OTAN.



Todo esto ocurrió durante el Gran Premio de Suecia, concretamente en el circuito de Kristianstad. Antes de viajar a Suecia, había desarrollado un plan para que un amigo pasara a su mujer Gerda y a sus dos hijos, Olaf y Boris, por la frontera escondidos dentro de una furgoneta. Esta operación tuvo éxito y llamaron por teléfono a Degner antes de la carrera.



Como quiera que el campeonato mundial aun no había terminado, faltaba el Gran Premio de Argentina y su antiguo país había hecho todo lo posible para que pudiese competir con su moto MZ, Degner recibió una inesperada ayuda. El ingeniero austriaco construyó una moto de 125, pero cuando fue trasladada hasta Nueva York, las autoridades de Alemania del Este presionaron al Gobierno argentino para que su línea aérea dejase la motocicleta en el país de los rascacielos. Mientras tanto, Degner esperó en vano un milagro. Fue en este momento cuando comentó que tenía tanto miedo a los trucos sucios de las autoridades de su antiguo país que dormía con una pistola bajo la almohada y con un guardaespaldas fuera de la habitación del hotel.



Con los japoneses



Con la entrada de los japoneses en la competición motorista, Suzuki y Degner llegan a un acuerdo de colaboración. En el mundial de 1962 presentaron una moto de 50 centímetros cúbicos. Ernest ganó cuatro de las diez pruebas. Era la primera vez que una moto de dos tiempos ganaba un mundial de velocidad.



En 1963 presentaron una moto de 125 y vencieron en nueve de las doce pruebas de aquel mundial. Y todo gracias a la experiencia de Degner. Este piloto trató de competir en títulos de 500 centímetros cúbicos con una máquina con la que hizo su debut en el Gran Premio de Japón, en 1963. Degner se cayó en la primera curva y la moto se incendió, quedando atrapado debajo de ella. Sufrió graves quemaduras en el rostro. Aun así volvió a competir en 1964, donde ganó en Monza (Italia) y Japón. En 1965 ganó las carreras de Daytona (EE UU), en el circuito de Spa-Francorchamps (Bélgica) y en el Ulster. En ese año se retiró y abandonó la escudería de Suzuki.



Aunque se retiró del mundo de las motos, continuó vinculado al del automóvil debido a su pasión por la mecánica, donde se implicó en el desarrollo de los coches que habrían de participar en la Fórmula 3. Cansado de este mundo, decidió recoger las maletas y mudarse con su mujer Gerda y sus dos hijos, Olaf y Boris, a Tenerife, concretamente a Los Cristianos, donde puso en marcha un negocio de alquiler de coches para turistas.