Investigan el accidente en el que murió una joven al caer con su coche al mar en Fasnia

Agentes de la Guardia Civil de Fasnia investigan el accidente que sufrió una joven ayer sobre las 18:50 horas, al precipitarse con su vehículo por el camino El Morito, en el citado municipio sureño.



Debido al brutal impacto la víctima, que se precipitó desde unos 30 metros de altura, única ocupante pereció en el hecho. Una unidad de bomberos del parque de San Miguel de Abona se desplazó hasta el lugar y rescató el cadáver. Personal médico del SUC bajó hasta el lugar y no certificó el óbito, por lo que la Benemérita puso los hechos en conocimiento del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de Güímar. La joven, arquitecto técnico, vecina de la capital tinerfeña salió despedida del turismo, que al parecer no era de su propiedad. La principal preocupación de los rescatadores era que el cuerpo no fuese arrastrado por el mar. Un helicóptero de Salvamento Marítimo que participaba en un ejercicio se unió a la búsqueda de más ocupantes. La Guardia Civil verificó que no había más personas a bordo y si el hecho se debió a un accidente o fue una autólisis.