El SUC atiende a 13 personas evacuadas del edificio 'El Cabo' por un fluido tóxico

Irritación de ojos, picores, escozores y dificultades respiratorias fue lo que vivieron ayer las personas que se encontraban en la tercera planta del edificio El Cabo, en la capital tinerfeña, justo donde se encuentra el Consorcio de Tributos, además de otros organismos públicos.



Los primeros síntomas comenzaron a sentirse alrededor de las 12:50 horas y de inmediato se activó al Consorcio de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife que envió una dotación hasta el lugar compuesta por cuatro agentes, así como varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal facultativo tuvo que atender a 13 personas por la presencia en el ambiente de un producto irritante.



Los primeros efectivos de salvamento que llegaron al lugar no detectaron nada inflamable aunque si algún fluido que irritaba la garganta, que olía raro, aunque no era peligroso. No obstante, durante las labores de reconocimiento optaron por colocarse los equipos de respiración autónoma (ERA). Los bomberos con la ventilación natural y las ventanas abiertas consiguieron que este producto, aun por determinar se fuera disipando.



En el lugar también hizo acto de presencia la Policía Nacional y la Local. Los primeros, como medida de precaución desalojaron el inmueble en su totalidad hasta tener controlada la situación. Finalmente, sobre las 14:00 horas, se retiraba el servicio de bomberos y los funcionarios y empleados públicos pudieron acceder nuevamente al edificio. Las fuentes consultadas no han podido determinar que producto fue el causante aunque se baraja que fue un spray de pimienta.