Prisión para un argelino que asaltaba a turistas en el mirador de Las Teresitas

La colaboración ciudadana y el olfato policial permitieron que el pasado jueves la Unipol pusiese fin, al menos durante un tiempo, de uno de los cacos que más quebraderos de cabeza ha venido provocando a los responsables policiales de la capital tinerfeña. Se trata de un ciudadano argelino de 54 años, identificado como Embarek Z., que ayer ingresó en prisión por orden del titular del Juzgado de Guardia de la capital tinerfeña. Junto a este hombre fueron detenidas sus cómplices B. A. R., de 40 años y J. Y. M. C., de 33.



Los agentes fueron informados de la comisión de varios robos en el interior de los vehículos que utilizaban los turistas que acudían al lugar citado. Con las características aportadas, tanto de los presuntos autores como del vehículo que usaban en sus desplazamientos, se instaló un control preventivo en la avenida Anaga, dando resultado positivo al detectar el vehículo, un Citroën Cactus de color amarillo, en el que viajaban los detenidos.



Los policías identificaron a las tres personas y realizaron una inspección ocular del vehículo. Precisamente oculta entre la ropa de una de las detenidas apareció una tarjeta de crédito propiedad de un ciudadano alemán, sin que pudiera explicar su procedencia. Cuando se les dio el alto en el control policial, Embarek Z., también trató de esconder en un habitáculo del coche unas tijeras que portaba. De la citada revisión en los bolsos que llevaban se encontró 208 euros, además de 50 dólares y otras cantidades en moneda de cambio de distintos países. También se intervino un teléfono móvil de alta gama (Sony Experia), un objetivo de una cámara fotográfica digital y una cartera con documentación de dos ciudadanos alemanes.



El modus operandi de los detenidos consistía en aparcar su vehículo junto a los coches de los turistas y, mientras las dos mujeres actuaban con normalidad disimulando, Embarek Z. forzaba la cerradura, se adentraba en los citados turismos y sustraía todo lo que había en su interior. Con la distracción y cobertura que realizaban las mujeres robaban el botín casi sin que se percataran las víctimas. Curiosamente, mientras los agentes estaban en el control detectaron el paso de uno de los vehículos, un Seat que podía haber sido forzados por los arrestados. Tras parar este turismo de alquiler e identificar a los dos turistas que viajaban en su interior, comprobaron que se trataba de las víctimas del último robo denunciado. Los extranjeros reconocieron que, hasta ese momento, no habían echado en falta su documentación ni su dinero, siendo informados de los trámites a seguir para su recuperación.



Al realizar la comparecencia con los detenidos y el material sustraído en las dependencias policiales, se pudo constatar que existía una denuncia por un robo anterior en la zona, en la que las víctimas echaban en falta un teléfono móvil y un objetivo fotográfico. De ello también se dio cuenta por si pudieran ser los encontrados por la Unipol en la inspección realizada a los bolsos de las arrestadas.



Tras ser llevados a un centro de salud el hombre, que se quejaba de una lesión en un dedo manifestó que se la había producido durante un robo en la mañana, y las dos mujeres arrestadas quedaron a disposición judicial y el vehículo se trasladó al depósito municipal ya que no existía ninguna denuncia por su sustracción.